Esteban Nofal, el nuevo dueño de Celulosa, le presentó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un informe de un auditor externo que calculó un precio para la oferta pública de adquisición (OPA) que el empresario deberá presentarles a los accionistas minoritarios de la mayor papelera del país. Según ese trabajo, realizado por la consultora Lisicki Litvin & Abelovich -una de las principales firmas de asesoría contable e impositiva del país-, Nofal debería pagar u$s 0,0004 por papel. Unos $ 0,58 actuales. Este jueves, la acción de Celulosa, que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cerró en $ 355. Es decir, 612 veces superior al establecido en el informe. Luego de una crisis financiera que estalló en abril, Celulosa entró en septiembre en concurso preventivo, por una deuda de u$s 128 millones. Pocos días después, Nofal le compró el control a los anteriores dueños -Douglas Lee Albrecht, José Manuel Urtubey, Juan Manuel Collado y Tapebicua Cayman Limited, una empresa vinculada con ellos- el 45,5% de la empresa. Pagó u$s 1. Tras la operación, Nofal le pidió a la CNV quedar eximido de realizar una OPA a los accionistas minoritarios, alegando la crítica situación financiera que atraviesa la compañía. El pedido, sin embargo, fue rechazado por la entidad, que finalmente le exigió avanzar con la oferta. En ese pedido, Nofal detalló que el precio promedio de las acciones Clase B de Celulosa durante el último semestre había sido de $282,1 cada 100 acciones. Pero la CNV eximió a Nofal de “considerar el precio promedio de las acciones de la sociedad durante el semestre inmediato anterior a la toma de control, a los efectos de la determinación del precio equitativo”. En ese sentido, según la Ley de Mercado de Capitales, deberá tomarse en cuenta el precio más elevado que el oferente hubiera pagado por las acciones durante los 12 meses previos a la fecha de toma de control. Ahora, en el informe que presentó a la CNV, Lisicki, Litvin & Abelovich argumenta que, debido a que durante ese periodo “la parte compradora no ha efectuado compras ni acuerdos de adquisición de acciones de Celulosa Argentina S.A., el mayor precio pagado corresponde a la operación de adquisición del paquete accionario”, es decir, u$s 0,0004 por acción. La crisis de Celulosa comenzó en abril, golpeada por la caída de actividad registrada durante 2024, que impactó en un derrumbe del 44% en su facturación. Así, la empresa comenzó a tener dificultades para afrontar sus compromisos de corto y largo plazo, debido al descalce sufrido entre la suba de costos y la pérdida de ingresos. El 5 de septiembre, finalmente, la empresa terminó presentándose en concurso preventivo. Celulosa Argentina también controla Forestadora Tapebicuá, que a fines del año pasado solicitó la apertura de su concurso preventivo debido a “su crítica situación financiera”. En la compañía reconocieron estar sin capacidad financiera para retomar sus operaciones -que se encuentran paralizadas desde el 10 de agosto- por lo que busca el ingreso de un inversor estratégico que permita recomponer la estructura operativa y retomar actividades.