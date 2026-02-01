Viajar a Estados Unidos ya no es un trámite automático ni siquiera para quienes cuentan con visa vigente o autorización ESTA. En el marco de un endurecimiento progresivo de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, los controles en aeropuertos y fronteras terrestres se volvieron más exhaustivos y ahora incluyen un aspecto clave: la verificación digital del viajero.

Durante los últimos meses, las autoridades migratorias reforzaron los mecanismos de control con el objetivo de detectar inconsistencias en el motivo del viaje, prevenir el fraude migratorio y anticipar posibles estadías irregulares. El foco ya no está solo en la documentación física, sino también en la información que los pasajeros transportan en sus dispositivos personales.

Controles migratorios más estrictos: qué es la Verificación Mejorada

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), implementó un esquema conocido como Verificación Mejorada, que se aplica en determinados puertos de entrada internacionales.

Foto: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Kosoff

Este procedimiento habilita a los agentes migratorios a realizar inspecciones más profundas cuando detectan señales de alerta, como respuestas contradictorias, antecedentes migratorios complejos o dudas sobre el propósito declarado del viaje. Aunque no se trata de un control masivo, la medida está respaldada por normativas federales y puede activarse en cualquier punto de ingreso al país.

¿Pueden revisar el celular o la computadora de un viajero?

Sí. Las autoridades estadounidenses confirmaron que los agentes de la CBP pueden solicitar el acceso a celulares, laptops, tablets, cámaras u otros dispositivos electrónicos durante una inspección migratoria.

Estas revisiones no requieren una orden judicial y pueden realizarse incluso si el pasajero cuenta con visa aprobada. La razón es simple: la admisión a Estados Unidos no está garantizada, ya que la visa solo habilita a solicitar el ingreso, pero la decisión final queda en manos del oficial migratorio.

Qué tipo de contenido puede prohibir el ingreso a EEUU

No existe una lista oficial cerrada, pero las autoridades advierten que ciertos contenidos digitales pueden complicar seriamente el ingreso al país. Entre los más sensibles se encuentran:

Mensajes o correos vinculados a ofertas de trabajo sin autorización

Conversaciones sobre estudios sin visa de estudiante

Pruebas de intención de residencia permanente

Información relacionada con armas, drogas o actividades ilegales

Publicaciones que contradigan el motivo declarado del viaje

El objetivo principal de estos controles es detectar situaciones en las que el viajero planea trabajar o estudiar de forma irregular, aun cuando haya ingresado como turista.

Qué ocurre si el viajero se niega a la inspección

Negarse a permitir la revisión del dispositivo no detiene el procedimiento. En estos casos, los agentes pueden retener el equipo, elaborar un informe y, en situaciones más graves, cancelar la visa o negar la entrada a Estados Unidos.

Incluso los residentes legales permanentes pueden ser sometidos a este tipo de controles si se detecta contenido considerado ilegal o incompatible con su estatus migratorio.