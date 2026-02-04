Este miércoles, 4 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6854 (La Vaca). No son 10.000 pasos: una experta en ejercicios descubrió cuánto hay que caminar por día para mantenernos saludables Ni bicarbonato ni vinagre: el truco para sacar el sarro de los dientes y dejarlos blancos Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se avecinan tiempos de crecimiento personal o financiero. Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones y en los proyectos que se están desarrollando. Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos horas: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.