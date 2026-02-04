Este miércoles, 4 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3639.1 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,53%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.80%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -11.48%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la mayoría de los días reflejan una disminución en su valor, lo que sugiere un posible debilitamiento de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.93%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.21%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 363.910,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 727.820,02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.819.550,05 pesos colombianos.