A principios de febrero llega una misión del FMI encargada de revisar el cumplimiento de las metas acordadas. Los elogios del organismo a los cambios en el programa económico, y en especial a la política de acumulación de reservas, llevan calma al oficialismo, que no alcanzó a cumplir todos los objetivos.

En la previa, en tanto, el Gobierno afrontará hoy el pago de un vencimiento por u$s 840 millones. Para cumplirlo, el Tesoro de los EE.UU. envió derechos especiales de giro (DEG) , la moneda del FMI. Se trata de una nueva asistencia pese a que el BCRA aceleró el ritmo de compra de reservas.