Efecto coronavirus: el Vaticano se prepara para abrir sus museos, preocupado por la falta de fondos

Con reserva y barbijo, el Vaticano prepara la reapertura de sus museos para empezar a revertir el rojo fiscal que supone el cierre de actividades iniciado el 9 de marzo. "Para el público entrante estamos completando la instalación de algunos termo escáneres para la detección de temperatura. Se podrá acceder a los museos sólo con una reserva", dijo el secretario general de la Gobernación del Vaticano, Fernando Vérgez Alzaga, en declaraciones a la prensa oficial de la Santa Sede.

"Esto nos permitirá escalonar las entradas durante las horas de apertura. Los visitantes deberán llevar barbijo", añadió Vérgez, aunque admitió que por el momento no hay fecha cierta para la reapertura, en un marco en el que los museos de Italia podrán abrir su puertas desde el próximo lunes 18.

Los Museos Vaticanos, que eran visitados por unas 27.000 personas al día a un precio de u$s 18,37 (17 euros), es decir que recibían casi u$s 500.000 (459.000 euros) por día, son una de las principales fuentes de la Gobernación del Estado, y se enfrentan a un futuro en el que "durante mucho tiempo no será posible acoger grupos numerosos", según Vérgez.

Los trabajos para reabrir los museos se dan en un marco en el que, según documentos publicados por el diario Il Messaggero, la crisis del coronavirus podría hasta triplicar el déficit previsto por la Santa Sede para 2020, de unos u$s 57.283.460 (53 millones de euros).

De acuerdo a los documentos que están en manos de la jerarquía vaticana, los ingresos para este año podrían bajar entre u$s 73.495.760 y u$s 129.698.400 (68 y 120 millones de euros), mientras que el déficit podría pasar, según los tres escenarios previstos, de los 53 millones de euros originales a u$s 73.495.760, u$s 104.839.540 y u$s 157.799.720 (68, 97 o 146 millones de euros), de acuerdo a la evolución de la Covid-19 y de las medidas de seguridad para frenar su difusión.

Con más de cinco mil empleados, 12 trabajadores de la Santa Sede han dado positivo al coronavirus, según informó el vocero papal Matteo Bruni, y uno solo residía dentro del Vaticano, en la residencia de Casa Santa Marta en la que habita también el papa Francisco.

Por la pandemia, el Vaticano tiene cancelados desde marzo los eventos públicos, como las audiencias de los miércoles del Papa. El coronavirus obligó también a Francisco a posponer, sin fecha, un viaje previsto a Malta para el 31 de mayo y otro a Indonesia, Timor del Este y Papúa Nueva Guinea en agenda original para inicios de septiembre.