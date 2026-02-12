En el Museo Roca de Recoleta se puede ver un fusil Winchester fabricado en 1896 que perteneció a Julio Argentino Roca. El arma forma parte de la colección permanente del museo ubicado en Vicente López 2220. El espacio conserva más de 4200 objetos relacionados con el militar tucumano que fue presidente entre 1880-1886 y 1898-1904. Este Winchester no fue el arma oficial de la Campaña del Desierto que conquistó la Patagonia entre 1879 y 1885. El fusil reglamentario del Ejército Argentino en esa época fue el Remington Rolling Block, calibre .43 Spanish. El Winchester de Roca se fabricó 17 años después del inicio de la campaña militar. El arma representa otro momento de la historia: cuando el militar ya era estadista y dueño de 65.000 hectáreas en Patagonia. Julio Argentino Roca nació en Tucumán en 1843. Fue militar de carrera y llegó a General del Ejército Argentino. En 1878 asumió como Ministro de Guerra durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Desde ese cargo planificó y dirigió la Campaña del Desierto entre 1879 y 1885. El objetivo era someter a las poblaciones originarias de la Pampa y Patagonia y anexar esos territorios al Estado argentino. El éxito militar de la campaña lo catapultó a la presidencia. Fue presidente en dos períodos: 1880-1886 y 1898-1904. Durante su primer mandato impulsó la Ley 1420 de educación pública gratuita y obligatoria, federalizó Buenos Aires y consolidó el Estado nacional. Murió en 1914. Su figura divide a la sociedad argentina: algunos lo consideran fundador del Estado moderno, otros lo responsabilizan por el desplazamiento y muerte de miles de indígenas. El Museo Roca abre de miércoles a domingos de 14:00 a 19:00 horas. La entrada es gratuita. El edificio funciona en una antigua casona de estilo neoclásico moderno diseñada por Francisco Squirru en la década de 1930. La casa perteneció a José Arce, médico y diplomático que en 1961 la donó al Estado para crear el museo. La exhibición permanente se llama “Los rostros de la Argentina moderna (1880-1914)”. Muestra objetos personales de Roca, instrumentos del ferrocarril, herramientas agrícolas y útiles escolares de la época. Durante el verano 2025/2026 se suma la muestra “Antártida argentina: historia e imaginarios”, realizada con el Instituto Antártico Argentino. Incluye recursos audiovisuales, fotografías, música y juegos interactivos. La casa fue donada en 1961 por José Arce y su esposa Amelia Bazán. Arce fue médico, político y diplomático argentino. El edificio de estilo neoclásico fue diseñado por el arquitecto Francisco Squirru y construido en 1933. El presidente Arturo Frondizi aceptó la donación por decreto el 16 de junio de 1961. Tres años después, el 17 de julio de 1964, se inauguró formalmente el Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas. La casa conserva su decoración original con maderas de ébano, marfil y piedra caliza. El arma oficial fue el fusil Remington Rolling Block modelo argentino. Argentina compró unas 75.000 unidades entre 1870 y 1896. Fue el primer fusil reglamentario del Ejército Argentino. El arma disparaba 6 tiros por minuto con un alcance de 300 a 500 metros. El Winchester podía disparar 15 veces sin recargar, contra un solo tiro del Remington. Pero el Remington tenía más potencia y precisión a larga distancia. En las extensiones patagónicas los combates ocurrían a más de 200 metros. Por eso el Ejército eligió alcance sobre velocidad de fuego. Según dicen los foros de la web especializada Zona Militar, algunos oficiales compraron Winchester de forma personal para defensa cercana. La Campaña del Desierto incorporó 41,7 millones de hectáreas al territorio nacional. Esas tierras se entregaron a 1843 beneficiarios. El propio Roca recibió 15.000 hectáreas. Familias como los Martínez de Hoz, Anchorena, Pereyra Iraola y Luro concentraron extensiones de entre 50.000 y 2,5 millones de hectáreas. La campaña comenzó el 16 de abril de 1879. Roca partió de Azul con 6000 soldados en cinco divisiones. Las fuerzas llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén el 4 de junio. El informe oficial registró 14.172 indígenas capturados y 1313 muertos en combate. Los investigadores Diana Lenton (CONICET) y Walter Delrio (UNRN) estiman -en una nota publicada por Infobae- entre 15.000 y 20.000 víctimas totales. Los sobrevivientes fueron enviados como mano de obra a ingenios en Tucumán o servicio doméstico en Buenos Aires. El Museo de Armas de la Nación está en la avenida Santa Fe 702, dentro del Palacio Paz. Exhibe más de 2000 piezas en 17 salas. La Sala X “Julio Argentino Roca” muestra fusiles Remington Rolling Block originales, armas blancas, uniformes y una coraza de suela de la Campaña de Alsina. El museo fue creado por decreto del propio Roca en 1904. Abre lunes a jueves de 10:00 a 16:00 horas. La entrada es paga. El Museo Histórico Nacional funciona en Defensa 1600, San Telmo. Conserva el sable de Julio Argentino Roca y el cuadro “La Conquista del Desierto” de Juan Manuel Blanes de 1889. La sala “Armas del Pueblo” muestra armamento de las guerras de independencia. Abre miércoles a domingos de 11:00 a 19:00 horas con entrada gratuita. El Museo Histórico Militar de Arana, en La Plata, exhibe un Winchester original de la época. El arma perteneció a Ignacio Hamilton Fotheringham, militar británico-argentino que participó en la Campaña del Desierto bajo las órdenes de Roca. Es el único Winchester documentado que combatió directamente en la campaña de 1879. El museo está en Diagonal 630 y 143. Abre lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. La entrada es gratuita. El Museo Casa Rosada en Paseo Colón 100 guarda un neceser de viaje del presidente Roca con 42 piezas y monograma J.A.R. El museo recorre 200 años de historia argentina en las galerías de la antigua Aduana Taylor. Abre miércoles a domingos de 11:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita sin reserva previa. Dirección: Vicente López 2220, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires Horarios: Miércoles a domingos de 14:00 a 19:00 horas Entrada: Gratuita Teléfono: +54 9 11 6438-7001 Página web: https://museoroca.cultura.gob.ar/ Redes sociales: