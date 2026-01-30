El Gobierno declararía un nuevo feriado nacional por el Papa Francisco y el calendario suma un fin de semana largo.

La iniciativa ya empezó a moverse en instancias políticas y podría impactar el calendario de días no laborales (Fuente: archivo).

El calendario oficial de Colombia podría sumar un nuevo feriado tras la presentación de una propuesta que busca declarar una fecha especial en homenaje al Papa Francisco, una de las figuras religiosas más influyentes del siglo XXI y con una relación particularmente cercana con el país.

La iniciativa, que ya empezó su trámite político, abriría la puerta a un nuevo fin de semana largo si recibe el visto bueno de las autoridades.

La idea surge en medio de una ola de homenajes internacionales tras el fallecimiento del Sumo Pontífice, ocurrido en abril del año pasado, y toma fuerza en Bogotá, ciudad donde el mensaje de Francisco dejó una huella profunda durante su histórica visita de 2017.

¿Cuál sería el nuevo feriado en honor al Papa Francisco?

La propuesta que hoy está sobre la mesa plantea que el 7 de septiembre sea declarado como una jornada oficial de conmemoración, dedicada a la reflexión, la paz y la reconciliación, valores que marcaron el pontificado de Francisco y que fueron eje central de su paso por Colombia.

El proyecto fue radicado ante el Concejo de Bogotá y, de ser aprobado, convertiría ese día en un feriado distrital, es decir, inicialmente aplicaría solo para la capital del país. Sin embargo, por el peso simbólico de la figura del Papa y la dimensión nacional de su legado, no se descarta que más adelante pueda impulsarse a nivel nacional.

¿Habrá un nuevo fin de semana largo con este feriado?

Si la iniciativa prospera, el impacto en el calendario sería inmediato. En 2026, el 7 de septiembre cae lunes, por lo que habrá un nuevo puente festivo.

Esto no solo representaría una jornada adicional de descanso para miles de trabajadores en Bogotá, sino también un impulso para sectores como el turismo, el comercio y la hotelería, que suelen verse beneficiados cada vez que se crea un fin de semana largo.

¿Por qué el 7 de septiembre es una fecha clave para este homenaje?

La elección no es casual. El 7 de septiembre de 2017 fue uno de los días más emblemáticos de la visita del Papa Francisco a Bogotá, cuando encabezó actos multitudinarios y dejó uno de sus mensajes más recordados sobre la necesidad de sanar las heridas del conflicto armado y construir una paz duradera.

Para muchos sectores políticos y sociales, esa fecha representa uno de los momentos más importantes de los últimos años en términos de reconciliación nacional, por lo que convertirla en feriado tendría un fuerte contenido simbólico.

¿La conmemoración del Papa Francisco será un feriado nacional?

Por ahora, la propuesta tiene un alcance distrital, lo que significa que solo aplicaría en Bogotá. Para que se convierta en un feriado nacional, tendría que ser tramitada y aprobada por el Congreso de la República mediante una ley.