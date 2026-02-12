Un especialista que buscaba piedras preciosas con un detector de metales por los campos de la ciudad de Kalgoorlie en Australia logró identificar un depósito antiguo de oro en una zona rural con un potencial millonario. El tesoro incluía una pieza de oro de 1,4 kilos enterrada en el lugar y que había permanecido oculta bajo tierra durante siglos. El botín fue localizado gracias al trabajo de exploración y análisis del terreno realizado por el investigador. En Australia, un aficionado que vagaba con un detector de metales por los campos de la ciudad de Kalgoorlie descubrió esta pieza de oro de 1,4 kilos enterrada en el lugar. El valor estimado de la pieza alcanza un valor de hasta 100.000 dólares australianos, equivalente a casi u$S 70.000. El dueño de un comercio que vende herramientas para cazadores de oro en la región compartió una foto del oro que encontró. El aficionado que encontró la pieza se mantiene anónimo en internet. “Entró en la tienda, y con una gran sonrisa en su rostro, mostró su pieza de oro, un poco más grande que un paquete de cigarrillos, pero muy pesada”, afirmó Cook, el dueño del local. Anteriormente, una niña que había salido a realizar caminatas en la zona durante el día de la madre con su familia, también había encontrado bajo tierra una pieza de oro de 624 gramos. El grupo familiar, que vive en el estado de Victoria, descubrió que el valor de la pieza de oro hallada era de aproximadamente 35.000 dólares australianos alrededor de u$s 25.000. Australia es uno de los tres países que más oro extrae del mundo con una producción que supera las 300 toneladas anuales. Además, la minería en la zona de Australia Occidental es de las más destacadase de todo el planeta. El sector representa una exportación anual superior a los 23.000 millones de dólares, con 14 de las minas más grandes del mundo situadas en este país de Oceanía En esta línea, tres cuartas partes de la minería de oro australiana se realizan en la región de Kalgoorlie y sus alrededores, donde se realizó este nuevo hallazgo.