Enero inaugura un trimestre en el que la inflación se mantendría encima del 2%. Las estimaciones privadas auguran un año en el que el índice de precios se ubicará en el doble de lo que espera el Gobierno. El próximo 10 de febrero se conocerá el dato de inflación correspondiente a enero. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que esperaba que la inflación de enero fuera de 2,5%. En medio de la discusión abierta por la decisión del oficialismo de no aplicar la nueva canasta para medir la inflación, el ministro agregó que si se actualizara la canasta, la inflación sería 0,1 punto inferior a la de la medición actual.