Una nueva era avanza en el Vaticano con la presencia del Papa León XIV. A pesar de su cercanía con su antecesor, el Papa Francisco, el nuevo Sumo Pontífice se despegó de él al retomar una serie de costumbres que devuelven un cierto lujo a la Santa Sede. León XIV decidió vivir en el Palacio Apostólico, la casa tradicional de los papas en la historia, pero que Francisco no utilizó. Además, tiene un papamóvil mucho más ostentoso que el de su predecesor. Para los expertos, estas elecciones son señales de cómo es su papado. Si bien mantiene las ideas de una Iglesia para los más vulnerables, puede darle nuevo poder a través de sus lujos tradicionales. El Papa León XIV vive en el Palacio Apostólico del Vaticano, una construcción majestuosa e histórica para la Iglesia Católica. El Papa Francisco, su antecesor, había declinado vivir ahí, mudándose a la más modesta Casa de Santa Marta. Ubicada al lado de la Basílica de San Pedro, este palacio fue la vivienda del Papa durante siglos. Cuenta con más de mil habitaciones, la Biblioteca Vaticana y espacios dedicados a audiencias oficiales de la Santa Sede. El Palacio Apostólico del Vaticano es una de las construcciones más imponentes del mundo. Su estructura de cuatro niveles impresiona, desde la sala principal, con una extensión de 10 por 8,8 metros, hasta su 129 habitaciones entre apartamento principal, suites y cuartos dobles. Por estos motivos, en la historia pasó de ser una vivienda temporal durante los cónclaves, a convertirse en la residencia papal oficial. Para muchos, la decisión del Papa León XIV de volver a vivir a este lugar muestra una señal de empoderamiento sobre los lujos del Sumo Pontífice. Además de regresar al Palacio Apostólico, León XIV eligió un impresionante nuevo vehículo oficial. El Papa ahora se mueve en un Volkswagen Multivan azul oscuro. Se trata de un vehículo más moderno, grande y elegante. Este vehículo más ostentoso representa otra diferencia del nuevo papado con el de Francisco antes.