Esta multi alemana, que tiene clientes como AA2000, Banco Galicia y Toyota, ahora se alía con Google para mejorar un 80% la productividad

SAP es el acrónimo de " Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung " en alemán, que se traduce al inglés como " Systems, Applications, and Products in Data Processing ". SAP es una empresa multinacional de software con sede en Alemania, fundada en 1972 por cinco ex empleados de IBM.

Esta empresa es conocida principalmente por su conjunto de aplicaciones de software de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés). Un sistema ERP es un conjunto integrado de aplicaciones que permite a las empresas gestionar sus procesos de negocio de manera eficiente y en tiempo real. Las soluciones de SAP cubren una amplia gama de áreas funcionales, como finanzas, logística, recursos humanos, ventas y marketing, entre otras.

A lo largo de los años, SAP ha evolucionado y ampliado su oferta de productos para incluir soluciones en la nube, analítica de datos, gestión de la cadena de suministro, gestión del ciclo de vida del producto y gestión de la experiencia del cliente. Uno de los productos más populares de SAP es SAP S/4HANA, una suite de ERP basada en la plataforma de base de datos en memoria SAP HANA, que permite el procesamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real.

Y hay un dato que comparten desde la empresa e impresiona: los clientes de SAP generan el 87% del comercio global total. La base de usuarios en la nube de los sistemas de SAP ya es de 280 millones en total; en la Argentina la empresa tiene más de 1800 clientes, entre ellos AA2000, Molinos Río de la Plata, Banco Galicia, San Miguel, Trenes Argentinos, Cirion y Toyota.

SAP fue creada en 1972 por cinco ex IBM, en Alemania, donde tiene su "casa central". Hoy, el 87% del comercio mundial pasa por sus sistemas.

La compañía alemana tiene, a su vez, alianzas con distintos proveedores de infraestructura en nube: Alibaba, Amazon, Microsoft. Ahora se sumó Google, con quienes refrendaron una nueva alianza que sirve para cementar la que tenían desde 2021.

Una alianza alimentada de datos

SAP y Google Cloud anunciaron a finales de la pasada semana una nueva ampliación de su alianza estratégica, a través de la presentación de una oferta integral de datos abiertos diseñada para "simplificar los entornos de datos y desbloquear el poder de los datos empresariales", según se indicó a través de un comunicado de prensa.

La oferta permite a los clientes crear una nube de datos de extremo a extremo al reunir información de todo el panorama empresarial, esto es posible por medio de la unión de SAP Datasphere y la nube de datos de Google.

De esta forma las organizaciones podrán visualizar en tiempo real el estado en que se encuentran todos sus datos y aprovechar al máximo sus inversiones en Google Cloud y SAP.

" Reunir los sistemas y datos de SAP con la nube de datos de Google representa oportunidades completamente nuevas para que las empresas obtengan más valor de la totalidad de sus huellas de datos ", expresó Christian Klein, CEO de SAP.

" SAP y Google Cloud comparten un compromiso con los datos abiertos y nuestra asociación ayudará a derribar las barreras entre los datos almacenados en sistemas, bases de datos y entornos dispares, asegurando que los clientes no solo se beneficien de la IA empresarial ya integrada en nuestros sistemas, sino también de un sistema de datos unificado, base para el desarrollo futuro" , agregó.

" SAP y Google Cloud ahora ofrecen la nube de datos abierta más capaz de la industria, proporcionando una base para el futuro de la IA empresarial ", dijo en tanto Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud.

" Pocos recursos son tan importantes para la transformación digital como los datos. Al integrar profundamente los datos y sistemas de SAP con nuestra nube e infraestructura de datos, estamos eliminando los límites de los datos y habilitando nuevos conocimientos y valor para los clientes, que ahora pueden utilizar la inteligencia artificial avanzada y las innovaciones del modelo de lenguaje grande de Google ", apreció a continuación.

Las ventajas de esta nueva alianza entre SAP y Google Cloud

En charla con medios regionales, El Cronista incluido, Rodrigo Solón, Head of Business Technology Platform de SAP Latinoamérica y Caribe, señaló que los clientes piden una gestión más eficiente de los datos, y que el 91% está pensando en aumentar sus proyectos de IA y BI, pero solo el 20% de quienes se han embarcado en ellos tuvieron éxito, de acuerdo a datos del Harvard Business Review.

"La ventaja competitiva que puede dar los insights de combinar datos del mundo SAP y del mundo por fuera de SAP, sin perder los contextos de negocios -como suele ocurrir-, es fundamental. Hay datos de negocios, de usuarios, de marketing, que pueden ayudar a las empresas a tener una visión 360 de sus clientes y/o usuarios", resaltó el brasileño.

"Además, de los datos en sí y sus productos, el aumento de la productividad, al evitar procesos de migraciones de datos, puede llegar a ser del 80%", apuntó.

Por su parte el uruguayo Alberto Oppenheimer, director de Soluciones y Especialistas para América Latina, reveló que ya usaban SAP dentro de Google Cloud, así que la ampliación de la alianza que ya tenían era el siguiente paso lógico.

Y luego dio un ejemplo sencillo del uso que se le puede dar a SAP cuando se lo integra con Google Cloud: "Se pueden cruzar datos de demanda histórica con, por decir algo, el pronóstico climático y eso me va a dar una previsión de demanda futura más precisa, más rica. El módulo de demanda de SAP va a tener una mejor y más amplia información", dijo.

Los sistemas híbridos y multicloud evitan que los clientes tengan que utilizar una única solución para todo, o unas pocas, algo imposible en el mundo actual de los negocios.