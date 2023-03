Cómo es la millonaria inversión de banco Santander con Amazon Web Services

La transformación digital también está alcanzando a los sectores bancarios. Así lo demuestra el reciente caso de Banco Santander que decidió dar el salto a la nube pública en una apuesta que tiene como principal virtud poner al cliente en el centro de la escena .

Para esto se alió con Amazon Web Services (AWS) como su principal proveedor en la nube para centralizar la información de sus clientes y alcanzar más agilidad en sus operaciones. La empresa busca incrementar el uso de su Data Lake con la finalidad de continuar con la expansión de su data-driven y la adopción de nuevas tecnologías como la de machine learning .

Actualmente, Santander Argentina tiene 395 sucursales y 3.5 millones de clientes distribuidos en 22 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vale destacar que el caso de Santander Argentina es uno de los primeros bancos -y los primeros dentro del Grupo Santander a nivel global- en adoptar una estrategia de nube pública que impacta en varias áreas de la compañía.

"Cuando tuvimos que abordar la decisión sobre qué Cloud desarrollar para las iniciativas de Datos, consideramos como aspectos más relevantes que ofrecía AWS, la oferta de productos y servicios, la experiencia en empresas digitales, la facilidad en la escalabilidad, el time to market, la capacidad de innovación y el conocimiento en el mercado argentino . Somos una de las pocas geografías del Grupo Santander que ha logrado, junto con la implementación de la nube pública, el apagado de silos y con ello generar una dinámica totalmente diferente con los equipos de negocio . Se han apagado 2 SQLs analíticos, un exadata y múltiples esquemas que eran utilizados por tecnología como silos de información, que alimentaban hasta aplicativos transaccionales", precisa Fernando Turri, gerente principal de Tecnología y Operaciones de Santander Argentina.

Turri explica que esta transformación se enmarca en el trabajo de "one transformation, one Santander" que la empresa está llevando a cabo en los diversos países donde opera. Bajo esta filosofía, la empresa busca no hacer diferencias sustanciales en lo que respecta al desarrollo tecnológico y de cara al cliente en ninguna de las geografías donde opera. Esto quiere decir que, esencialmente, Argentina contará con un nivel de desempeño del banco similar al que tienen los clientes europeos. Esto está apalancado por inversiones en tecnología que casi alcanzan los u$s 9.000 millones .

En enero de 2021, Santander Argentina comenzó a migrar hacia la nube pública con un equipo de trabajo multidisciplinario. Al contar con la información centralizada, en un ambiente altamente escalable, lograron un mayor foco en los usuarios y que los procesos de recolección de datos, que antes demoraban entre uno a tres meses, se realicen en pocos días.

No es casualidad: la región que en 2022 más aporto a Santander es América latina. "Brasil es el principal, Chile, Argentina y luego el resto. La región es muy importante para Santander Worldwide, quizás el año que viene con un año con inflación y tasas altas lo supere Europa; pero la región es un motor muy fuerte y Argentina en términos de euro es un 10 o 12% en América latina ", reconoce Turri.

Santander Argentina se va a la nube: cómo va a funcionar ahora

El deployment de la nueva arquitectura del banco está compuesto por diferentes capas. El desafío para el banco fue transformar el backend, ya que como es común a todos los bancos existe mucho legacy "pero eso se está simplificando a una velocidad bastante grande", recuerda Turri, la empresa hoy usa Gravity -un software de desarrollo propio para mover el core bancario a la nube- como una decisión tomada por Santander global, que en el Reino Unido ya está funcionando. "Nos promete mucha escalabilidad, muchos ahorros de nube y mucho time to market", explica Turri . El layer del medio es la plataforma de arquitectura federal y democrática que también es bastante innovador a nivel Santander Worldwide. Esta capa midrange está serviciada con APIs. Finalmente está la capa front-end, constituida por los elementos de UX y UI que son los con los que más interactúa el usuario.

El racional de la transformación, para Turri, tiene que ver con los nuevos valores agregados que buscan los bancos. Y es acá que los datos juegan un papel crucial: "En el mundo de la banca estaba el modelo de simplificar datos, simplifiquemos consumo de datos por evento, real time information, pero siempre desde el modelo mas viejo. Ahora, lo llevamos a la nube para hacer el shortcut y tener toda esta escalabilidad y toda la optimización de modelos de Machine Learning nativos en la nube. Luego llega el uso, que es donde realmente empieza. Santander ya tiene sus propios modelos de Ml en la nube securitizados". Desde el banco afirman que no buscan ubicar la lógica de negocios en los legacy. "Queremos llevar eso a la nube y tener escala de ahorro en la infra por haber simplificado los back y a eso sumarle mucha capilaridad en los microservicios del middleware" .

Backend en la nube + micro servicios y APIs + experiencia front del cliente para llegar con buena experiencia, esa es la fórmula que busca Santander junto con AWS.

El caso de éxito de Santander también fue un desafío desde el compliance y la regulación. Al ser uno de los primeros casos donde el core bancario pasa a un servicio de nube pública, la entidad trabajó muy cerca del Banco Central de la República Argentina para estar en armonía con los requerimientos legales y de seguridad. "Los Bancos Centrales evolucionan en su mindset, la nube llegó para quedarse y va a avanzar. El equipo de tecnología del BCRA es muy idóneo nos han apoyado mucho", reconoce Turri.

La nube ofrece mucha flexibilidad en los datos, algo que los bancos reciben de brazos abiertos ya que les permite entender mejor a sus clientes y competir más de igual a igual con la agilidad de los nuevos servicios fintech. Antes, los datos estaban altamente distribuidos y resultaba más difícil construir propuestas de valor. Luego de la implementación, la empresa está produciendo entre 20 a 30 proyectos anualmente .

Por su lado, Juan Pablo Estévez, gerente del sector comercial en Argentina, Paraguay y Uruguay para Amazon Web Services, explica que las ventajas de la implementación están no solo en la agilidad sino también en los costos. "La nube escala y esa escalabilidad redunda en una reducción de costos", dice Estévez. El ejecutivo de hecho recuerda que desde 2006 ya contabilizan 119 reducciones en los costos operativos para sus clientes.

Juan Pablo Estévez, gerente del sector comercial en Argentina, Paraguay y Uruguay para Amazon Web Services

En resumen, en el futuro, Santander Argentina planea usar las soluciones de AWS para segmentar y enriquecer sus acciones comerciales según las preferencias de cada cliente.