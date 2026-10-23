La empresa Nokia vuelve a ganar protagonismo en la industria tecnológica, aunque esta vez no por sus teléfonos celulares. La empresa finlandesa está capitalizando el avance de la inteligencia artificial (IA) con los equipos y las tecnologías que permiten conectar centros de datos, transportar grandes volúmenes de información y sostener los servicios en la nube.

Los resultados del tercer trimestre de 2026 reflejan el cambio. Nokia facturó 5154 millones de euros entre julio y septiembre, un 10% más que en el mismo período del año anterior. Pero el dato que explica su nueva oportunidad de negocio es otro: las ventas destinadas a clientes de inteligencia artificial y servicios cloud crecieron un 123% interanual hasta unos 1.500 millones de euros.

La cifra del 123% corresponde a las ventas del grupo a esos clientes, no a toda la compañía. La diferencia importa porque el negocio total sigue siendo más amplio y su evolución depende también de las telecomunicaciones y otras actividades.

Cuál es el nuevo negocio de Nokia

La oportunidad está en la infraestructura de redes. Para entrenar modelos de IA y ejecutar sus aplicaciones, las empresas necesitan enormes cantidades de procesadores, memoria y energía, pero también conexiones capaces de mover datos a gran velocidad entre servidores y centros de datos.

Ahí entran en juego dos tecnologías en las que Nokia está creciendo. Las redes IP, basadas en el protocolo de Internet, permiten encaminar el tráfico de datos. Las redes ópticas utilizan señales de luz para transmitir información a través de fibra, con gran capacidad y eficiencia en distancias que pueden abarcar desde instalaciones de un mismo centro de datos hasta redes que conectan distintas ciudades.

Cuanto más grandes y distribuidos son los sistemas de IA, más importante resulta esa conectividad. Una red insuficiente puede convertirse en un cuello de botella: los procesadores quedan limitados por el tiempo que tardan en intercambiar información. Por eso, el negocio no consiste en vender inteligencia artificial, sino en proporcionar parte de la infraestructura que permite desplegarla a escala.

Nokia brinda conectividad para centros de datos, entre otras ramas de negocios. Nokia

En el tercer trimestre, la división Network Infrastructure de Nokia aumentó sus ventas un 15%. Dentro de ella, las redes IP crecieron un 43% y las ópticas, un 18%. Son cifras que muestran dónde se concentra una parte relevante del impulso comercial.

La compañía también avanza en la integración de Infinera, adquirida para reforzar su posición en tecnologías ópticas. Nokia espera completar el proceso antes de terminar 2026, un año antes de lo previsto inicialmente. La operación apunta a aprovechar la demanda de interconexión de centros de datos y generar sinergias estimadas en 200 millones de euros.

La inversión en IA también necesita redes

El crecimiento de Nokia se inscribe en una expansión mucho más amplia de la infraestructura tecnológica.

La compañía prevé que sus negocios combinados de redes ópticas e IP crezcan entre un 25% y un 30% durante 2027.

La demanda también está poniendo a prueba la cadena de suministro. La dirección de Nokia reconoció que las restricciones de capacidad afectan especialmente a las redes ópticas. La escasez de determinados componentes, incluidos semiconductores, y el aumento de sus costos pueden retrasar entregas o impedir que las ventas acompañen el ritmo de los pedidos.

Para ampliar su capacidad, Nokia está invirtiendo en producción y prevé destinar más recursos al capital de trabajo, es decir, a sostener inventarios y compromisos con proveedores.

El dato es importante para los inversores: vender más no siempre se traduce de inmediato en más efectivo disponible. La compañía necesita financiar el crecimiento y avanzar con sus programas de reestructuración. Además, el negocio tradicional de infraestructura móvil sigue representando una parte sustancial de sus ingresos.

Nokia avanza en el negocio de las redes IP. Nokia

Cómo invertir en Nokia desde la Argentina

Para quienes buscan exposición bursátil a la expansión de la inteligencia artificial sin invertir directamente en fabricantes de chips o desarrolladores de modelos, Nokia es una alternativa vinculada con la infraestructura de conectividad.

Desde la Argentina, una alternativa para invertir en Nokia es el Cedear de la compañía, que cotiza en BYMA bajo el símbolo NOKA. El certificado representa un ADR de Nokia Corporation negociado en la Bolsa de Nueva York con el ticker NOK, con un ratio de conversión de 1:1: cada Cedear equivale a un ADR.

Se puede comprar y vender a través de un bróker local habilitado, en pesos o en dólares, sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior. Su cotización en pesos depende tanto de la evolución de la acción en Estados Unidos como del tipo de cambio implícito en el mercado local, además de la oferta y la demanda del certificado. BYMA.

En lo que va de 2026, las acciones de Nokia acumulan una suba aproximada del 21,4% en dólares hasta el cierre del 22 de octubre, aunque la tendencia tuvo un fuerte sacudón en la última rueda, cuando el ADR cayó cerca del 15% tras la presentación de resultados.

Una posible tesis de inversión se apoyaría en tres elementos: el crecimiento de las ventas a clientes de IA y cloud, la expansión de las redes IP y ópticas y la integración de Infinera (una empresa estadounidense especializada en equipos de redes ópticas y semiconductores para transmitir datos a alta velocidad, adquirida por Nokia en febrero de 2025).

Pero también tiene riesgos: restricciones de suministro, presión sobre los costos, competencia y la posibilidad de que las grandes tecnológicas moderen sus planes de inversión.

Por eso, el crecimiento del 123% no alcanza por sí solo para concluir que la acción está barata o que seguirá subiendo. Para evaluar una entrada también hay que considerar la cotización actual, la valuación, los márgenes, el flujo de caja y las expectativas que el mercado ya incorporó al precio.

El caso es que Nokia encontró una nueva oportunidad en la infraestructura que necesita la inteligencia artificial. Ahora tendrá que convertir ese crecimiento en ganancias sostenibles y efectivo, sin que la falta de componentes o el costo de expandirse terminen limitando el negocio.