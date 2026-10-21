OpenAI anunció la llegada de los anuncios a ChatGPT en la Argentina, como parte de una expansión que incorpora otros 13 mercados latinoamericanos. Con este movimiento, la compañía amplía a 16 los países de la región donde está disponible ChatGPT Ads, su plataforma para que las empresas promocionen productos y servicios dentro de la experiencia conversacional con inteligencia artificial.

La expansión también abarca otros mercados internacionales y lleva la disponibilidad de la herramienta publicitaria a 89 países. Según informó la empresa, más de 100.000 anunciantes ya publicaron campañas en ChatGPT desde el lanzamiento del servicio, hace poco más de ocho meses.

La novedad abre un nuevo canal para las marcas que buscan llegar a potenciales clientes mientras investigan productos, comparan alternativas o evalúan una compra. A diferencia de los formatos publicitarios tradicionales, la propuesta de OpenAI apunta a insertar anuncios en un contexto en el que las personas ya están conversando con la IA sobre una necesidad concreta.

Los nuevos anuncios publicitarios en ChatGPT. OpenAI

Cómo funcionarán los anuncios en ChatGPT

La publicidad estará disponible para los usuarios mayores de 18 años de los planes Gratis y Go. En cambio, las suscripciones Plus, Pro, Business, Enterprise y Education continuarán sin anuncios.

Las piezas publicitarias deberán cumplir con las políticas de OpenAI, estarán identificadas claramente como contenido patrocinado y se distinguirán visualmente de las respuestas generadas por ChatGPT. La compañía sostiene que los anuncios funcionan de manera independiente del sistema que produce las respuestas: su presencia no determinará qué contesta la inteligencia artificial ni alterará sus recomendaciones.

La privacidad es otro de los puntos centrales de la propuesta. OpenAI afirma que no vende los datos de sus usuarios a los anunciantes ni comparte con ellos las conversaciones, las memorias o la información personal de quienes utilizan el servicio.

Además, los usuarios podrán administrar la personalización de los anuncios desde la configuración de ChatGPT, de acuerdo con sus preferencias. El objetivo declarado por la compañía es incorporar publicidad sin modificar la independencia de las respuestas ni perder el control sobre la experiencia de uso.

La implementación en los nuevos mercados será gradual. En una primera etapa, el volumen de anuncios será limitado y aumentará progresivamente con el tiempo.

Qué oportunidad abre para las empresas

Para los anunciantes, la principal diferencia está en la posibilidad de acercarse a consumidores que expresan sus necesidades mediante una conversación. Quien consulta por una computadora para trabajar, busca un destino para sus vacaciones o compara alternativas para renovar un electrodoméstico puede recibir información comercial vinculada con aquello que está evaluando.

Según explicó Dave Dungan, responsable global de soluciones publicitarias de la compañía, a El Cronista, una de las ventajas de anunciar en ChatGPT es que las empresas pueden recibir tráfico altamente perfilado y “listo para comprar”. El ejecutivo sostuvo que, después de una interacción conversacional con la inteligencia artificial, la probabilidad de conversión hacia una compra tiende a ser mayor que en otros canales.

Esa es una de las apuestas comerciales de OpenAI: ofrecer a las marcas una vía para conectar con potenciales clientes en momentos en los que ya existe una intención de búsqueda, exploración o compra. Sin embargo, la ventaja en términos de conversión corresponde a la valoración del ejecutivo y no implica que todos los anuncios vayan a generar mejores resultados que otras plataformas.

La propuesta busca servir tanto a compañías que operan en varios países como a marcas regionales, comercios locales y empresas pequeñas o emergentes. Para ellas, la publicidad dentro de ChatGPT representa una alternativa para presentar sus productos y servicios mientras los usuarios consideran distintas opciones.

El usuario puede obtener información sobre el anuncio e, incluiso, decidir quitarlo. OpenAI

Cómo podrán contratar publicidad las empresas argentinas

Las empresas interesadas en anunciar en ChatGPT podrán acceder a la plataforma mediante socios tecnológicos o a través de Ads Manager, la herramienta de autoservicio de OpenAI.

Ads Manager permite crear y administrar campañas, establecer presupuestos y consultar información sobre su rendimiento. De esta manera, las marcas cuentan con un espacio para gestionar sus anuncios sin depender exclusivamente de intermediarios.

En América Latina, los nuevos mercados son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Se suman a Brasil y México, donde la publicidad ya estaba disponible.

“América Latina es una región importante para OpenAI, con una industria publicitaria dinámica y personas que están incorporando ChatGPT a su vida cotidiana”, afirmó Dave Dungan. Según el ejecutivo, la expansión permitirá que más empresas sean descubiertas mientras los usuarios exploran ideas, comparan opciones y deciden qué comprar.

Por qué OpenAI incorpora publicidad

La publicidad también cumple una función en el modelo de negocio de OpenAI. La compañía sostiene que los ingresos generados por los anuncios ayudan a financiar el acceso gratuito y de bajo costo a ChatGPT, al tiempo que permiten sostener la inversión necesaria para desarrollar y mantener el servicio.

La iniciativa forma parte de la estrategia de OpenAI para ampliar el acceso a la inteligencia artificial y generar nuevas fuentes de ingresos. La empresa plantea que ese objetivo debe convivir con la privacidad de los usuarios y con la independencia de las respuestas que ofrece ChatGPT.

Con el despliegue en la Argentina, los usuarios de los planes Gratis y Go comenzarán a encontrarse con una experiencia que incorpora publicidad, mientras que quienes utilizan las suscripciones Plus, Pro, Business, Enterprise y Education mantendrán el acceso sin anuncios.