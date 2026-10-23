El mercado cambiario continúa sin grandes sobresaltos, pero no sale del foco de los analistas. Es que, para muchos, es necesaria una suba del tipo de cambio para reactivar a determinados sectores que quedaron “estancados” hace meses.

En vísperas del año electoral, uno de los directores titulares del Banco de Valores S.A. (VALO), Juan Pablo Gusmano, dialogó con Pulso Financiero por El Cronista Stream, donde compartió su mirada al respecto

En este escenario, el banquero consideró que no habrá “sobresaltos” con el dólar de cara al entrante. Por su parte, estimó que el Gobierno podría llegar a “resignar” en menor medida la cifra de inflación para lograr una aceleración del crecimiento económico, que hoy no termina de repuntar.

“No veo al dólar descontrolándose”

A pesar de la suba del riesgo país esta semana, Gusmano espera un escenario más favorable para la Argentina a futuro. Atribuyó ese hecho puntual, entre muchas cuestiones, a los vaivenes internacionales, como la suba del precio del petróleo. “Le pega a mercados emergentes y a la Argentina también. Hay condiciones que han cambiado radicalmente”, analizó.

En ese sentido, habló de un “viento de frente” con el que se topa el país, cuando antes “era de cola”. En esa línea, se refirió al estancamiento de la actividad económica y a la prudencia de los inversores: “Con el escenario electoral incierto el año que viene, es un proceso largo que tenemos por delante, en donde obviamente nos empieza a afectar al riesgo país”, señaló.

Qué dijo Gusmano sobre la suba del riesgo país. Gemini

“Nadie tiene la bola de cristal, pero mi escenario es que vamos a estar en un rango de trading, especialmente en los bonos”, consideró. “No veo grandes noticias que puedan cambiar eso, salvo que tengas algún acuerdo de Milei con los gobernadores, o si suspenden las PASO”, dijo.

“No veo el dólar descontrolándose. El famoso bazuca [de dólares, que defiende el presidente Milei] creo que está, después vemos el tamaño. Pareciera un año relativamente tranquilo en el tipo de cambio”, aclaró.

¿Está atrasado el tipo de cambio?

Ante las consultas sobre el mercado cambiario, el analista fue contundente. “Te confunde cuando hablan de atraso cambiario porque la gente de Economía te dice: compramos u$s 15.000 millones de reservas y exportamos un récord de 30 billones”, señaló.

Y argumentó: “Creo que es un problema específico que el cambio de modelo dejó a un sector que no encuentra manera de reposicionarse, que estaría más cómodo con una devaluación”.

En esa línea, Gusmano opinó sobre las medidas que podría tomar la administración de Milei para el año que viene. “Yo calculo que le darán prioridad a resignar un poco de inflación por algo más de crecimiento”, expresó.

Según el referente de VALO, con el objetivo de que los votantes “acompañen al modelo”, podrían llegar a verse esas decisiones. “Entonces los bonos en pesos podrían ser una buena alternativa”, dijo, asumiendo que no impactaría en el tipo de cambio.

Los dólares del sector oil & gas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“¿Vendrán cambios de 180 grados? Yo, al extremo, creo que no. Gane quien gane, a nadie le conviene porque el ajuste ya está hecho, y tenés el viento de cola de la catarata de dólares y los RIGIS aprobados. El horizonte es espectacular", agregó.