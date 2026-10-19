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El gigante tecnológico Huawei inauguró su primera tienda autorizada en Argentina. Se trata de un nuevo espacio ubicado en Unicenter Shopping que, según explicó la compañía, busca fortalecer el vínculo con sus usuarios y acercar sus innovaciones tecnológicas a través de una experiencia directa con sus productos.

Desde la marca de origen chino señalaron también que el espacio fue pensado para que quienes se acerquen puedan conocer, explorar y experimentar de primera mano el ecosistema de productos Huawei, descubrir sus funcionalidades y conocer las distintas propuestas de la marca en un entorno diseñado para facilitar el contacto directo con su tecnología.

La inauguración representa un nuevo paso en la estrategia de Huawei en el mercado argentino, al incorporar un espacio físico que complementa su presencia comercial y genera nuevas oportunidades de contacto con los consumidores.

“Con la apertura de nuestra primera tienda autorizada Huawei en Argentina, buscamos estar más cerca de nuestros usuarios y brindarles un espacio donde puedan conocer y experimentar nuestra tecnología de primera mano. Queremos que cada visita sea una oportunidad para descubrir nuestros productos y todo lo que pueden aportar a su vida cotidiana”, comentó Solange Bonapelch, PR Manager CBG de Huawei Argentina.

Los usuarios pudieron probar los celulares plegables de Huawei, entre otros dispositivos de la marca. Huawei

Un socio clave para Huawei

La tienda autorizada Huawei es operada por Solnik, socio local de la marca, y reúne dispositivos de consumo, productos de energía digital y soluciones empresariales. El espacio permite probar los dispositivos, conocer sus funcionalidades y descubrir cómo las soluciones tecnológicas y de energía digital pueden contribuir a una vida más sustentable. Asimismo, ofrece a los clientes empresariales la posibilidad de explorar soluciones digitales orientadas al desarrollo de sus negocios.

“Estamos muy orgullosos de concretar este proyecto junto a Huawei. La apertura de esta tienda representa un paso importante en una relación construida sobre la confianza, la visión de largo plazo y el compromiso compartido de acercar innovación y tecnología de primer nivel a los consumidores argentinos. Este es el inicio de una nueva etapa que refuerza nuestra apuesta por el desarrollo de la marca en el país y por seguir generando experiencias de valor para clientes y socios comerciales”, afirmó Abel Picchio, CEO de Solnik.

La apertura se celebró con un evento especial que reunió distintas propuestas para los asistentes. Durante la jornada, los visitantes participaron de juegos y trivias, recibieron regalos de bienvenida y pudieron acceder a descuentos de hasta el 50% en productos Huawei. Además, se realizó un sorteo de un Huawei Mate X7, el smartphone plegable destacado de la marca.