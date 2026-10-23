Según el pronóstico que mantiene actualizado el SMN, se esperan abundantes precipitaciones en períodos cortos y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas de variada intensidad que afectarán a la región noreste del país durante las próximas horas y podrían provocar daños e inconvenientes, según las advertencias correspondientes a esta escala que mantiene actualizadas el SMN.

El aviso rige para la madrugada y la mañana del viernes 23 de octubre en un gran número de localidades de Corrientes, Formosa y Misiones. En sectores de esta provincia, particularmente, la alerta se extenderá a la tarde.

Según el pronóstico que mantiene actualizado el SMN, se esperan abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, posible caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

¿Qué zonas de Corrientes, Misiones y Formosa están bajo alerta amarilla?

En Corrientes, la advertencia alcanza a varios departamentos y zonas, entre las que se incluyen las de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé . Allí, la alerta amarilla se extiende desde la madrugada hasta toda la mañana del viernes 23 de octubre.

El mismo período de inestabilidad alcanza parte de la provincia de Formosa, particularmente a Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané .

Por su parte, en Misiones, se espera que la alerta amarilla se extienda hasta la tarde, alcanzando a áreas como 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y el sur de Guaraní .

Según el pronóstico que mantiene actualizado el SMN, se esperan abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, posible caída de granizo y actividad eléctrica frecuente. (Foto: SMN) SMN

¿Cómo serán las tormentas y qué fenómenos se esperan?

Las áreas afectadas podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Además, se prevén en Misiones valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Cabe recordar que el nivel amarillo de alerta implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños e inconvenientes.

Una por una: cuáles son las recomendaciones a seguir ante la alerta amarilla por tormentas

En función de las alertas difundidas por el SMN, las principales medidas preventivas que se aconsejan seguir implican: