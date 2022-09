Importación para pymes: cómo traer todo del exterior, más barato y pagando a dólar oficial

El futuro económico y financiero de las Pymes para este 2022 en Argentina puede ser complicado. Muchas empresas están a la espera de un cambio, mientras que el nivel de actividad está en niveles más que moderados debido a las nuevas restricciones del gobierno. Por eso, estas empresas buscan oportunidades en las nuevas tendencias digitales y en los jugadores del mercado extranjero.

Específicamente, las pymes están a la búsqueda de nuevas formas de importación para potenciar sus negocios. La estrategia gira alrededor de aprovechar las ventajas de los mercados extranjeros como Estados Unidos o China.

Si bien existen sistemas oficiales para realizar importaciones, estos servicios conllevan gran responsabilidad por parte del usuario que tiene que hacer cargo del despacho, la logística y de los trámites burocráticos. Para esto, existen compañías que se encargan de todo el proceso de consolidación y envío de los paquetes.



Por caso, la empresa argentina Aerocargo es una de las que permite realizar importaciones para Pymes. La empresa permite hacer importaciones desde China a Argentina, en grandes cantidades, por u$s 12 el kilogramo . Además, prometen entregas en 8 días hábiles. Las compras se hacen directamente con el fabricante del exterior, sin necesidad de acudir a intermediarios.



Cómo importar todo para la Pyme desde cualquier lugar del mundo



Este sistema permite comerciar directamente con los grandes retails chinos como Alibaba (conocido como el Amazon chino por ser el retail más grande de ese país). Cabe destacar que este sistema permite evitar varios intermediarios, por lo que se ahorra en costos, tiempos y logística . Es decir, las importaciones se hacen directamente desde el proveedor chino hacia la Argentina y la Pyme lo recibe "puerta a puerta".

Uno de los sectores más fuertes es el de repuestos del automotor, donde a través del sistema de Aerocargo se pueden conseguir directamente desde las fabricas de China. El catálogo que maneja la tienda digital es muy amplio y no cuenta con las restricciones que muchas veces se ven en el mercado argentino .

Uno de los segmentos más pujantes es el de repuestos .

En Alibaba se pueden conseguir diferentes insumos industriales.

Estos insumos industriales que las Pymes muchas veces compran a precios más altos en el mercado local se pueden importar directamente desde la fábrica o el vendor localizado en China.

Dentro del e-commerce chino se puede encontrar una gran cantidad de maquinas, repuestos e insumos. Los demás productos y precios de maquinaria se pueden ver aquí.

El proceso de importación se hace de manera digital y la compañía se encarga de la logística y los trámites burocráticos. Desde las empresa afirman poder mejorar cualquier presupuesto y tener "el mejor costo del mercado".

Además, los clientes pueden traer los insumos en paquetes de menos de u$s 1000, por lo que el servicio no se vería afectado por las nuevas restricciones del gobierno. Lo que es más, la empresa ofrece un servicio de asistencia para las empresas que no puedan coordinar directamente con el proveedor. Adicionalmente, la importación siempre se hace al dólar oficial sin el 75% de recargo .