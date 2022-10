Globant compra a una empresa italiana y sus inversiones cada vez están más lejos de la Argentina

El unicornio argentino Globant vuelve a confirmar una adquisición corporativa, confirmado así que esta es de sus estrategias más claras de expansión. Esta semana, la empresa anuncio la adquisición de Sysdata, una consultora de negocio y tecnología italiana enfocada en la transformación digital .

"Con esta adquisición, Globant desembarca en Italia reforzando así su presencia en Europa. Asimismo, continuará acelerando su posición de liderazgo global ofreciendo una transformación digital y cognitiva profunda a algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial", explicaron desde la empresa.

Sysdata ofrece servicios de consultoría y proyectos de transformación digital completos a empresas de industrias como la banca, los seguros, la automoción, la energía o el retail. Sysdata se enfoca en ; así como en las aplicaciones móviles. el análisis de datos, la tecnología de marketing, el "Business Intelligence" y la arquitectura empresarial ; así como en las aplicaciones móviles.



"Sysdata se une a Globant para consolidar nuestra expansión en Europa. Estamos impresionados por la larga trayectoria con sus clientes en algunas de las industrias más importantes de Italia, como son la banca, los seguros y la automoción . Globant complementará estas y otras ofertas para continuar apoyando las transformaciones digitales exitosas ", afirma Martin Umaran, cofundador de Globant.



Las compras de Globant



Globant es una de las pocas empresas argentinas, de alto perfil, que apuesta a los take over y las adquisiciones. La primera de estas operaciones fue la compra de Accendra en 2008, una inversión de US$ 2 millones que le permitió consolidar su presencia en la región. Durante 2020 concretó dos compras: gA y la española Bluecap.

gA, perteneciente en ese momento al grupo ASSA, fue adquirida para que la empresa amplié sus soluciones en transformación digital utilizando Data Science e Inteligencia Artificial. Según trascendió en ese momento, Globant habría pagado u$s 74,5 millones en distintas etapas para comprar la empresa.

En diciembre de 2020 llegó la compra de la española Bluecap, con la que la compañía sumaba expertise en el mundo de las finanzas digitales. Pocos días después de esa conversación, Globant anunciaba la compra de la británica Cloudshift, que le permitiría extender sus negocios en Europa. Y en mayo se daba a conocer la adquisición de la española Habitant, con expertise en marketing digital, paid media, MAdTech y digital sales. El último deal (hasta el momento) fue el de la española Walmeric, especializada en el desarrollo de marketing automation. Así lo explicó Infotechnology un informe especial del año pasado.