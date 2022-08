Globant invierte en una startup argentina que soluciona los problemas de una industria clave: qué hace

La startup argentina Uali anunció una inversión pre Serie A de US$ 1,6 millones de parte del fondos de inversión ingleses, Globant -el unicornio que vuelve a invertir en la compañía- y otros inversores privados.

Uali es una startup que ofrece una solución disruptiva para la industria energética usando 3 tecnologías: robótica, inteligencia artificial e IoT. Con clientes de la talla de YPF, Shell, Total, Pan American Energy, Repsol y Pluspetrol, se dedica a ayudarlos a hacer análisis preventivos y predictivos y así evitar posibles problemas en la operación. ¿Cómo lo hacen? A través de drones que sobrevuelan las instalaciones tanto onshores como offshore y toman información a partir de fotos.

La compañía, con sedes en Argentina, Gran Bretaña y España anunció que la inversión será destinada a crecimiento interno y ampliación de mercados. "Estamos en un momento de crecimiento. Venimos de la etapa del aprendizaje, desde los comienzos de Uali tuvimos mucho que aprender sobre cómo armar una empresa con todo lo que eso significa y ahora estamos en expansión. Tomando nuevos clientes, expandiéndonos en la región, desplegando operaciones en Bolivia, Perú y Europa y creciendo en cantidad de gente", menciona Amelia Balsamo, CTO de la empresa. La startup cuenta hoy con más de 30 colaboradores y este ingreso de capital les permitirá duplicar su staff para el año próximo.

En un contexto en el que muchas startups del mundo deben achicarse, ellos pueden salir a contratar nuevos talentos y Balsamo lo relaciona con el hecho de que están enfocados en una industria crítica: "Es un momento en el que estamos yendo a buscar a lugares cada vez más alejados a la energía y hay mucha más demanda y eso va a seguir siendo así. Por ese core nosotros seguimos creciendo. En lo que es extracción de hidrocarburos en Argentina siempre fue onshore y ahora se está expandiendo al offshore. Y lo mismo en renovables. Entonces hacer control de esos activos se vuelve más complejo y desafiante en la industria y nuestras herramientas de drones nos permiten sortear estas dificultades. Por eso crecimos. Tanto en renovables como en convencionales", explica la CTO de la firma que también hace análisis de datos y un servicio completo que, en otro momento, hubiese requerido de contratar a diferentes proveedores.

Para esto van a seguir contratando gente. Para el cierre de este año crecerán un 20 por ciento en cantidad de gente. Están buscando perfiles de análisis de datos, de ciencias de la computación e ingenieros. Además, personas que puedan manipular los drones con conocimientos de aeronáutica y aeronaves en varias ciudades del país. También están formando un departamento de ventas. Aquí entran a jugar fuerte las llamadas soft skills: "Trabajar en una startup es muy vertiginoso, las cosas suceden muy rápido y hay mucho de hacer camino al andar. Es un aprendizaje diario. Se necesita mucha flexibilidad al cambio porque la startup está en constante metamorfosis, con la mente muy abierta a que las cosas puedan cambiar o se puedan hacer de otra manera", acota Balsamo.



Uali brinda servicios a la industria energética, tanto para convencionales como para renovables.

La CTO menciona que hoy la empresa ya es rentable y sustentable, por lo que el foco de la inversión estará destinado totalmente a la expansión con nuevos desarrollos y mercados. Esa salud financiera fue decisiva para conseguir capital: "Lo primero que te piden los inversores es que seas sustentable en tu facturación y tus clientes. Atrás de eso está la certeza de que la inversión va a tener un retorno. Una buena decisión nuestro CEO fue no tomar compromisos que no pudiéramos cumplir y ser responsable con nuestro crecimiento y con el estadio en el que está Uali. Incluso tuvimos que decir que no a algunos clientes para dar una buena calidad de servicios. Eso nos permitió tener la casa en orden. Saber que podemos cumplir los contratos y así sostener la relación con los clientes y garantizar el flujo constante de ingresos y eso sin duda lo ven los inversores. Además, en la industria se trabaja con proyectos grandes y de mucho tiempo. Eso nos facilita el hecho de poder tener este flujo constante de trabajo y transmite mucha tranquilidad a los inversores".

Balsamo asegura que salieron a buscar "samart money", es decir, inversores que pudieran aportar valor más allá del dinero. Por eso Globant significó una opción ideal para ellos y Uali captó enseguida la atención del unicornio argentino: "La industria de la energía es sumamente relevante para que el mundo avance. Una de las estrategias de Globant es el punto de vista de cómo volver sostenible a la industria de la energía y ahí es donde entramos nosotros. Porque podemos estar cuando los hechos suceden y anticiparnos a problemas como derrames o identificar dónde hay emisiones de metano y tomar acción. Como Globant tiene en su estrategia de negocios a la sustentabilidad, somos relevantes para ellos", reflexiona la CTO.

Ahora, la empresa que comenzó como fabricante de drones y luego viró hacia los servicios, estará presente en el próximo G20 como única representante de las startups argentinas.

Uali nació en 2018, gracias a la iniciativa de Diego Montesano e Ian Bogado. El año pasado Balsamo se unió a la compañía como CTO para liderar las áreas de desarrollo e IA.