Innovation Summit Cronista: en qué están innovando las empresas hoy

Se realizó una nueva edición de la Innovation Summit de El Cronsita y una de las temáticas principales de las que se habló fue la innovación en todos los sectores de la industria.

A continuación encontrás algunas de las presentaciones que se realizaron durante el evento, donde se habló desde metaverso, producción e incluso sustentabilidad en los procesos productivos .

Falleció la Reina Isabel II: el "protocolo apagón" que se activó en redes sociales



Netflix le puso fecha al lanzamiento de su plan más barato: ¿cuándo sale y cuánto cuesta?



mano a mano con Agustín Huerta de globant

En primer lugar se realizó un mano a mano con Agustín Huerta, SVP Studios de Globant, y moderado por Florencia Pulla, donde se habló sobre los últimos avances de la empresa en materia de innovación.

" Reinventar va más allá de pensar la compañía de una forma digital, sino que también pensar las oportunidades que nos brindan los nuevos espacios y herramientas para interactuar con los clientes ", comenzó Huerta.

" Hoy se está hablando de construir malls y supermercados 100% virtuales, donde gracias al uso de Realidad Virtual o Realidad Aumentada se puede interactuar los productos de forma más real ", agregó el especialista.

Agustín Huerta, SVP Studios de Globant.

Por otro lado, sumó: " La blockchain suma a esta reinvención por medio del proceso de identidad virtual, validación de credenciales y seguridad de la información de las personas ".

Por último, cerró: "Siempre nos reinventamos y reinventamos a nuestros clientes con nuevas propuestas de valor. Buscamos actualmente que nuestros productos no sean solamente novedosos, sino que tengan el menor 'time to value' la mayor escalabilidad posible".

Ciça Sampaio de meta sobre el futuro del metaverso

En segundo lugar, Ciça Sampaio, Reality Labs Developer Partnerships Manager América Latina de Meta, habló sobre los últimos avances de la empresa en el desarrollo de un metaverso accesible y compartido.

"Creemos que el Metaverso va a ser una construcción colaborativa de acá a 15 años", inició Sampaio y detalló: "Es importante sentar bien las bases, alinear las normas y los protocolos".

"Creemos que la experiencia inmersiva en el metaverso debe ser accesible para todos, debe estar estandarizada la identidad de cada usuario y que exista una continuidad en todo el metaverso", explica.

Ciça Sampaio, Reality Labs Developer Partnerships Manager América Latina de Meta.

" Nuestra plataforma Spark AR permite aprender las bases para crear elementos de Realidad Aumentada de todo tipo, desde filtros, objetos e incluso sonidos específicos ", agrega Sampaio.



A todo esto, suma: " Para toda Argentina y toda América latina tenemos como principal objetivo educar. Creemos que los filtros AR son una de las mejores formas de llegar a la mayor cantidad de las personas, mientras que también vemos como algo interesante a los avatares ".

Mariangeles Krawec y Luciana Barrera sobre innovación en tecnología y procesos

En tercer lugar hablaron Mariángeles Krawec, Directora de Infraestructura, Plataformas y Operación de Telecom, y Luciana Barrera, Directora de Operaciones de Procesos Transversales de Telefónica Movistar, hablaron sobre la innovación en tecnología y procesos.

"La pandemia nos aceleró a todos, a la compañía a los clientes y a todos los involucrados", comenzó Krawec.

"El desafío está en las personas, en el talento que se necesita", mencionó y suma: " La pandemia nos hizo pensar que es posible innovar y pensar distinto la forma de trabajar ".

"Las empresas de conectividad especialmente hace mucho más que conectar a la gente, somo una empresa de tecnología cuyo objetivo es ofrecer productos digitales que le hagan la vida más fácil a los clientes", agrega.

Mariángeles Krawec, Directora de Infraestructura, Plataformas y Operación de Telecom.

Por su parte, Barrera dice: "En el término de pandemia se debe separar la capacidad de las personas para adaptarse en tiempos críticos y la innovación".

"Nosotros le pusimos el foco en todo lo que es accesibilidad del cliente y poder seguir comunicándonos con nuestros clientes en un contexto donde nuestros clientes no se podían movilizar".

" Las compañías hoy tienen que pensar en una nueva forma de organizarse para poder agregar más valor, por eso se está migrando a formas de trabajo más ágiles y sin la lógica de cliente y promovedor interno ", informó.

"La tecnología permite acercarnos y construir nuevos servicios junto con las demandas de nuestros clientes", cuenta y detalla: "Todo lo que sea tecnología remota y facilite la vida de las personas es donde nos estamos enfocando hoy en día en la industria".

Esteban Lypynsky y Ana Vainman sobre innovación y tecnología sustentable

En esta última sección, Esteban Lypynsky, Projects and Innovation Manager de Mirgor, y Ana Vainman, Gerenta de Relaciones Institucionales de AFARTE, hablaron sobre la innovación en tecnologías sustentables.

" Innovar es el desafío diario por mejorar nuestros productos, nuestros procesos y básicamente traerle a nuestros clientes una mejor experiencia ", comienza Lypynsky, y agrega: "Es algo central en nuestros procesos".

"Desde mi punto de vista hay dos factores importantes para poder innovar", opina y detalla: " En primer lugar estar preparado para fracasar, saber que se puede recalcular y tomar otro camino en caso de ser necesario. Y el segundo elemento importante es que las personas tengan ganas de desafiar el status quo y salir de la zona de confort ".

Esteban Lypynsky, Projects and Innovation Manager de Mirgor

"La innovación se puede educar, es una cuestión que no necesariamente viene innata sino que se puede ir fomentando por medio de actividades de todo tipo", resalta Lypynsky.

Por su lado, Vainman detalla: " La capacidad de innovar de una empresa es la manera de mantenerse activa, estar en la vanguardia y seguir ofreciendo productos de calidad ".

Ana Vainman, Gerenta de Relaciones Institucionales de AFARTE.

" Uno de los elementos que se ve en las empresas, con respecto a la innovación, es como se estimula al capital humano a que siga trabajando en proyectos productivos ", comenta.

Por último, concluyó: " En los momentos de crisis es donde se ve la mejor creatividad y la innovación. Lamentablemente, o afortunadamente, hace que Argentina tenga espalda para esto ".





"Todas las empresas que integran AFARTE tienen estos factores y predisposición para innovar que mencionamos", dice Vainman y suma: "Uno de los elementos que también se ve en empresas centradas en la cultura de la innovación es el capital humano, como se forma y como se lo estimula para que esté siempre en la vanguardia".

"Un 5% de los trabajadores de nuestras empresas son ingenieros, algo que demuestra que se está trabajando todo el tiempo en mejorar los procesos productivos", cuenta.