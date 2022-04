Son el "mata LinkedIn" y trajeron al país una plataforma para conseguir trabajo y cobrar en dólares: cómo anotarse

Las plataformas de búsqueda de empleo son una de las herramientas más utilizadas a día de hoy tanto por empresas como por personas que buscan un nuevo trabajo , con diferentes fondos y capitales de riesgo (VC por sus siglas en inglés) viendo esto como una oportunidad para invertir en un sector que promete continuar creciendo de forma constante por los próximos años. Y este es el caso de Talent.com, una empresa que anunció en marzo de este año una recaudación de u$s 150 millones en financiamiento.

" Se trata de u$s 120 millones captados por un fondo VC llamado Inovia Capital y u$s 30 millones en deuda con el Technology & Innovation Banking Group, perteneciente al banco canadiense BMO Financial Group ", explica el vicepresidente de Ventas para América latina de Talent.com, Sebastián Dominguez, mientras que agrega: " La tracción en términos de crecimiento de facturación fue lo que más llamó la atención para conseguir esta financiación. Con tan solo una captación previa llegamos a una recaudación que nos permitió expandirnos globalmente ".

Sebastián Dominguez, vicepresidente de Ventas para América Latina de Talent.com.

TH: Al pensar en plataformas para conseguir trabajo, lo primero que surge es LinkedIn, ¿cuál es el diferencial de Talent y por qué algunos la eligen?

SD: Mientras que LinkedIn es una red social que conecta profesionales sin importar el perfil, nosotros proponemos un modelo de negocio diferente. Ellos le venden a las empresas la posibilidad de aparecer de forma destacada en su comunidad. En nuestro caso, mediante el uso de bots, buscamos disponibilizar los empleos para nuestros usuarios de forma directa. Cuando uno viene a nuestra página, el resultado va a estar conforme a lo que busca ese candidato en materia laboral .

Así es como tenemos la posibilidad de ofrecer un producto diferenciado y relevante, ya que no nos centramos en crear conexiones por fuera de las ofertas laborales que se pueden publicar en nuestro sitio.

TH: ¿Y de qué forma se vuelve rentable el ofrecer un servicio como este?

SD: El contenido de nuestra plataforma, desde el lado de las ofertas laborales, surge principalmente de publicaciones realizadas en diferentes portales como pueden ser el Applicant Recruiting System, empresas que prestan servicios de reclutamiento e incluso ofertas indexadas de otros sitios de empleos .

Con esto en mente, ofrecemos por medio del modelo CPC (Cost-Per-Click) la posibilidad de destacar las publicaciones de ciertas empresas por sobre otras. Esto quiere decir que por cada click que uno de nuestros clientes consigue en las ofertas de trabajo que aparecen en nuestro buscador se cobra una comisión . Nuestro diferencial se centra en conseguir un tráfico importante por medio del uso de la programática.

TH: En cuanto a los usuarios que entran al sitio buscando ofertas de trabajo ¿tienen alguna herramienta diferente por fuera del buscador?

SD: Actualmente contamos con dos herramientas por fuera del buscador principal. Por un lado, tenemos un buscador de salario que permite a los usuarios tener una idea de cuánto se paga en cada sector y puesto (siempre basado en el país desde donde se busca trabajo). Por el otro, contamos con una calculadora de impuestos que permite entender cuánto dinero se terminará pagando por un trabajo tras las deducciones impositivas.

A esto se le suma un proyecto que estamos comenzando ahora, el cual se centra en comenzar a ofrecer una herramienta que ayude a los candidatos a armar su currículum antes de mandarlo a una empresa. Por el momento está en su etapa de desarrollo, pero esperamos tenerlo disponible en el mediano plazo.

Así se ve la calculadora de impuestos de Talent.com

TH: Pasando al mercado laboral en Argentina, se volvió muy popular actualmente el trabajar para empresas localizadas en el exterior en modalidad de teletrabajo. ¿Cómo se ve reflejado esto en las búsquedas realizadas en Talent.com?

SD: Algo que notamos con las ofertas por trabajos con modalidad remota está en que las empresas que realizan buscan patrocinarlos especialmente en países como Argentina, donde hay varias localidades con recursos humanos calificados. Actualmente, la gran mayoría de las ofertas busca desarrolladores del sector tecnológico, con varias empresas digitales usando nuestra plataforma para encontrar talento que les sirva.

TH: ¿Este crecimiento en la oferta de trabajo en Argentina solo se ve en ofertas por teletrabajo o también en la modalidad presencial?



Mientras que no es el mismo ritmo de crecimiento como las ofertas por teletrabajo desde el extranjero, la realidad es que hay varios sectores en Argentina que se encuentran en crecimiento y buscando empleados. Por ejemplo, las empresas de delivery de bienes y comida o las plataformas "food tech" suelen buscar empleados todo el tiempo en Argentina por medio de nuestra plataforma.

El retail, el ecommerce y las tecnológicas también parecen estar en una búsqueda constante de nuevos trabajadores desde hace ya un tiempo , mientras que utilizan nuestra plataforma para darle mayor visibilidad a sus ofertas. Un caso concreto es el de Rappi, la cual usó nuestros servicios para poder hacer crecer su red logística en la región.

TH: Volviendo al tema del nuevo financiamiento conseguido por Talent.com. ¿Estos nuevos recursos representan una expansión más fuerte a Latinoamérica?

SD: En 2021 fuimos destacados en Financial Times como una de las empresas que más creció en el año. Ahora buscamos replicar esos resultados, escalando nuestro producto a todo el mundo y desarrollando nuevos productos que sirvan para el mercado global . Latinoamérica y Argentina son piezas clave en este plan.

A nivel regional, ya contamos con uno de nuestros principales equipos de tecnología en Medellín, Colombia, mientras que también tenemos equipos en Brasil y otros países del continente. A esto se le suma que la empresa es joven y diversa, algo que desde nuestros equipos de CEOs ven como fundamental para continuar con el crecimiento que se viene logrando en los últimos meses.