Un nuevo informe de TikTok revela las tendencias que darán forma a la experiencia en la plataforma a lo largo de 2026. Según se detalla, los usuarios dejarán atrás la pasividad y el “consumo en piloto automático” para dar lugar a una “etapa de creación activa”, marcada por audiencias más conscientes, curiosas y emocionales que priorizan la conexión humana.

Según señala TikTok, su Next Report está basado en el análisis de millones de videos, búsquedas, comentarios e interacciones de comunidades, que dividió las tendencias que tendrá el 2026 en tres grandes grupos: Dosis de Realidad, Descubrimientos Fuera de la Ruta y ROI Emocional.

Dosis de Realidad en TikTok

Dosis de Realidad hace referencia a que las audiencias de TikTok dejaron atrás hacer como si nada pasara y, en su lugar, prefieren “establecer límites, proteger la paz y perseguir pasiones en voz alta”. Ante este escenario, dejaron de ser tendencia #delulu, #romanticizing y #digitalescapism “para darle lugar a historias reales que hacen reír, reflexionar y despertar el sentimiento de ser humanos”.

Algunas palabras clave que se vislumbran para el 2026 son #lockedin (648.000 publicaciones), donde las audiencias declaran una mentalidad de ‘fijación’, que construye tribus de afirmación y responsabilidad; #hygiene (692.000 publicaciones), que refleja un aumento constante de creadores que comparten cómo lucen y se sienten bien al convertir su diaria en un ritual de mantenimiento de lujo; y #joblife (235.000 publicaciones), la nueva versión de #worklife, mediante la cual los creadores comparten un día en sus vidas laborales para ofrecer nuevas perspectivas.

Según los resultados del informe, para este año los usuarios de las generaciones millenial y X tienen 1,7 veces más probabilidades que los de la generación X de probar una nueva marca gracias a su comunidad. Además, se calcula que los usuarios de TikTok, sin importar la edad, tienen 1,5 veces más probabilidades de volver a comprar productos de una marca cuando los anuncios les permiten interactuar con la marca que se anuncia (por ejemplo, mediante comentarios o la creación conjunta).

TikTok se consolidó como un buscador cultural y de tendencias en la Argentina.

Descubrimiento Fuera de la Ruta

La segunda señal de tendencia para el 2026 es Descubrimiento Fuera de la Ruta, debido a que este año la curiosidad será la nueva moneda de cambio a medida que las audiencias se sumergen más profundamente en nuevos viajes de descubrimiento.

#Whattowear (930.000 publicaciones), #mymakeuptype (27.000 publicaciones) y #cookinghacks (803.000 publicaciones) son algunas de las tendencias de Descubrimiento Fuera de Ruta que se vienen para este año.

“Nuestra comunidad notó que dependía demasiado de la tecnología para ir de un punto A a un punto B y se estaba perdiendo todo el descubrimiento emocionante que puede ocurrir en el camino. Pero el comportamiento en TikTok está cambiando: las audiencias ahora llegan con una intención y se van con curiosidad, tras encontrar respuestas fiables e inesperadas que despiertan nuevas inquietudes”, afirma el informe elaborado por la plataforma.

En ese sentido, TikTok se consolida como motor de búsqueda cultural: uno de cada cuatro usuarios comienza a buscar algo en los primeros 30 segundos tras abrir la aplicación y el 52% de los usuarios continúa buscando en la plataforma después de encontrar lo que buscaba allí.

Se trata de una oportunidad para las marcas que crean contenido en TikTok, ya que no hay un único camino hacia un producto, sino diversas oportunidades para que la audiencia lo descubra.

La era del RIO Emocional

La tercera señal es el ROI Emocional, que marca que, en un contexto de consumo más selectivo, los usuarios ahora toman decisiones de compra basadas en las emociones, dejando atrás el impulso. Por eso, antes de adquirir un producto, pasan por TikTok: “Las decisiones de compra se validan cada vez más y las audiencias valoran el ROI Emocional tanto como el costo financiero. Puede que la gente obtenga los datos de la IA, pero vienen a TikTok por la chispa humana, la alegría, el descubrimiento y el placer de conectar con sus creadores de tendencias favoritos antes de hacer click en ‘comprar’”.

#Tastemakers será una de las tendencias en un año que estará marcado por las recomendaciones genuinas, las reseñas en comentarios y la evolución de la narrativa más allá del impulso.

Lo que dejó 2025

El 2025 fue un año de crecimiento para TikTok, que se consolidó en la Argentina como un ecosistema para marcas y comunidades. La plataforma señala que se crearon 65 millones de videos por mes en el país y se registraron más de 150.000 millones de visualizaciones en el mismo período.

La plataforma tuvo un incremento del 165% en comparación con el 2024 en lo que refiere a ingresos generados, lo que demuestra una industria en constante movimiento. Además, se lanzó TikTok Ads Manager en Argentina, herramienta a partir de la cual cualquier PyME o emprendedor ahora puede crear, segmentar y medir sus campañas publicitarias sin un monto mínimo de inversión.

En cuanto a las tendencias del año pasado, se destacaron los labubus, que generaron comunidad entre coleccionistas, fanáticos y curiosos; los termos Stanley, que dejaron de ser un objeto funcional para convertirse en un ícono aspiracional; y los fenómenos BookTok y FoodieTok; entre otros.