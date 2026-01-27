En esta noticia Empleos con propósito, no destrucción

Jensen Huang, fundador y CEO de la compañía Nvidia, irrumpió en el Foro Económico Mundial de Davos 2026 con un mensaje que resonó entre líderes globales: la inteligencia artificial (IA) representa “el mayor desarrollo en la historia de la humanidad”.

En una sesión principal junto al CEO de BlackRock, Larry Fink, Huang buscó desmontar temores sobre una “burbuja de IA” y la posicionó como motor de una transformación económica sin precedentes.

Huang describió la IA no como un software aislado, sino como una “torta de cinco capas” que exige la mayor construcción de infraestructura en la historia humana. Las bases son energía y chips; siguen la computación, centros de datos en la nube y modelos de IA; culmina en aplicaciones para industrias como salud, finanzas y manufactura. “Cada capa debe construirse y operarse, generando empleos desde electricistas hasta desarrolladores”, enfatizó.

Esta visión explica inversiones masivas: en 2025, el venture capital superó los 100.000 millones de dólares en startups “nativas de IA”, con demanda explosiva de GPUs Nvidia incluso de generaciones anteriores. “Intenten alquilar una GPU hoy: es increíblemente difícil y los precios suben”, retrucó Huang ante dudas sobre especulación.

Gracias al auge de la IA, Nvidia es hoy una de las compañías más valiosas del planeta.

Empleos con propósito, no destrucción

Ante miedos al desempleo, Huang diferenció “tareas” de “propósito”. La IA automatiza lo rutinario —como transcripciones en enfermería o análisis de imágenes en radiología—, liberando tiempo para lo esencial. “Hay más radiólogos que nunca, porque ven más pacientes y dedican tiempo a ellos”, ejemplificó, proyectando contrataciones en hospitales pese a escasez de 5 millones de enfermeras en EE.UU.

En oficios, la “IA física” —que razona proteínas, fluidos y mecánica cuántica— revitaliza construcción, plomería y robótica. Países industriales como los europeos deben “enseñar IA” fusionándola con su expertise fabril.

“La IA es infraestructura”, proclamó Huang: como electricidad o carreteras, cada nación debe construirla con su idioma y cultura para “inteligencia nacional soberana”. Para emergentes, cierra brechas tecnológicas; su facilidad de uso —“el software más simple de la historia”— la hace accesible en dos años a mil millones de usuarios.

Jensen Huang es uno de los hombres de negocios más escuchados en la actualidad.

Fink concluyó: “¿Invertimos lo suficiente?”. Y Huang respondió: “La oportunidad es extraordinaria; todos deben involucrarse”.

De esta manera, Davos 2026 selló la IA como eje geopolítico, con Huang como profeta de un futuro donde supera a revoluciones pasadas.