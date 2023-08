El plan de Iberia para recuperar lo perdido en pandemia: las curiosas inversiones que están haciendo

Iberia Líneas Aéreas es una de las aerolíneas más antiguas y prominentes del mundo, fundada en 1927. A lo largo de su rica historia, ha sido un pilar dentro de la industria de la aviación y ha desempeñado un papel fundamental en la conexión de España con el resto del mundo, especialmente América latina.

De hecho, la Argentina es su mercado más importante y una serie de datos lo muestran: durante 2022 recuperaron las 14 frecuencias semanales (dos vuelos diarios), retomando la capacidad prepandemia; además, gracias a sus rutas a la Argentina, Iberia contribuye a la generación de un total de más de 12.500 empleos (600 directos, 4000 indirectos y casi 8000 inducidos); en total, es capaz de aumentar el PBI turístico de España y la Argentina en cerca de 200 millones de euros.

Su importancia dentro del concierto global de las compañías de aviación creció cuando, en 2010, se fusionó con British Airways para formar el International Airlines Group (IAG). Puede entonces decirse que desde ese momento hay que destacar su capacidad de adaptación y visión de futuro en un mercado aéreo en constante evolución en un vertical de la de la economía que suele ser reacio al cambio.

Es por ello que, por ejemplo, nombraron a Ignacio Tovar como jefe de Innovación y Transformación digital desde 2017. Con él hablamos, en persona, en los cuarteles generales que la empresa aérea tiene en Madrid sobre la aceleradora de startups que tiene IAG, el trabajo que hacen con Globant, las innovaciones en la industria de la aviación y la visión de sostenibilidad de Iberia.

Ignacio Tovar, jefe de Innovación y Transformación digital de Iberia. (Imagen: Gentileza Iberia)

Iberia tiene una aceleradora de startups, ¿me podés contar más sobre ella?

Es un programa que fue lanzado desde IAG como grupo -Iberia, Vueling en Barcelona, British Airways en Londres, Limbus en Dublín, por supuesto Iberia Express también aquí-, llamado Hangar 51. No buscamos talento específicamente madrileño o español, por supuesto que es bienvenido y nos llega mucho de eso, pero tenemos una ambición muy internacional y además una visión muy clara hacia potenciar América latina.

De hecho, ya trabajamos con startups que ya no lo son, que son unicornios como Globant en la Argentina, con quien tenemos una relación buenísima; y además yo soy súper fan y creyente en los emprendedores argentinos , porque a mí me han demostrado también como inversor que tenéis un talento especial.

Dentro del grupo IAG no solo hay aerolíneas sino también un negocio de fidelización de clientes, que es un programa de loyalty, en el caso de Iberia nuestro programa se llama Iberia Plus, tenemos un negocio de cargo, tenemos un negocio vinculado a la tecnología que es IAG Technology, entonces respecto a qué tipo de proceso y de ámbito, pues también súper abiertos a prácticamente todo, ¿no? Si eres una compañía de recursos humanos, de automatización, de inteligencia artificial, de e-commerce, pues prácticamente todo aplica.

Mencionaste a Globant, ¿en qué están trabajando con ellos?

Hacemos tres tipos de cosas. La primera y más reciente, hemos construido algo que llamamos Future Talent Program, una academia en el ámbito de la tecnología, donde a la salida de los estudiantes de universidades, en particular de España, los trasladamos a un entorno de trabajo en Iberia, para hacer cosas muy concretas. Los acompañamos en un período de uno a tres años, y les aportamos un expertise muy concreto en una industria, en áreas de desarrollo y tecnología de aviación de la mano de Iberia y del mejor talento.

¿Por qué lo hacemos con Globant? Porque es un ejemplo de captación de talento, de cómo se trata al talento, un ejemplo de crecimiento como compañía, entonces creo que juntamos dos mundos. Es una compañía que es casi dos veces Iberia, pero con una gestión del talento y la tecnología que nos interesa mucho, desde sus founders hasta las capas más juniors, que es sobre lo que trabajamos y la primera cosa que hacemos. La segunda, nuestra migración hacia el cloud. Y la tercera, el desarrollo de componentes tecnológicos, o sea, nos ofrecen capacidad y manos en desarrolladores en diferentes disciplinas.

El plan de Iberia para recuperar lo perdido en pandemia: las curiosas inversiones que están haciendo. (Imagen: Shutterstock)

La industria de la aviación está en un proceso de cambio. ¿En qué innovaciones están trabajando actualmente?

Uno de los puntos estratégicos es la sostenibilidad. La parte relevante, ahora mismo, para la industria en general y para Iberia, es reducir emisiones, con lo cual estamos trabajando con mucha innovación y de la mano de utilities y de compañías como Repsol y Cepsa, en el trabajo sobre SAF, lo que llamamos el sustainable aviation fuel. Además, acabamos de presentar un análisis de cómo en España podríamos ser productores de SAF.

En todo lo que sea movilidad sostenible, la movilidad eléctrica, del futuro, todavía no hay nada en desarrollo, pero queremos ser parte de las conversaciones donde se habla de un futuro de los EVTOLs (electric vertical take off and landing), que suelen ser unos aviones pequeñitos que tienen un piloto más un pasajero, y hasta seis, completamente eléctricos, para los viajes entre entornos urbanos cercanos.

Con Hangar 51 ya hicimos pruebas con drones para poder hacer inspecciones de fuselajes de aviones, en un Airbus A320, y era capaz de sacarte imágenes de todas las perspectivas y de poder destacar si había algún tipo de incidencia que a lo mejor a primera vista no era perceptible. Esto no sustituye a nadie ni a ningún técnico, sino que es algo que mejora el trabajo de un técnico de mantenimiento de aeronaves en nuestros hangares.

Datos de la sostenibilidad en Iberia

Quieren tener una calculadora de impacto social en todos los destinos a los que vuelan. En octubre del año pasado presentaron la de la ruta Madrid-Ezeiza.

en todos los destinos a los que vuelan. En octubre del año pasado presentaron la de la ruta Madrid-Ezeiza. Las operaciones de Iberia en la ruta MAD-EZE producen 20,4% menos de CO2 que la media de la ruta .

. El 78,5% de los clientes de Iberia valoran los servicios de la compañía con una puntuación de 7 sobre 10 o más.