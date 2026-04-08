Tener un WiFi lento no solo está vinculado con el plan que se paga de internet, sino también con la ubicación del router y los objetos que lo rodean. Aunque se pague por un plan de alta velocidad, existen ciertos electrodomésticos que pueden afectar la calidad de la señal y ser el mayor enemigo de una conectividad rápida. Si bien muchos lo atribuyen al microondas existe un aparato que debilita más la señal de WiFi. El microondas es uno de los principales responsables de las interferencias en la red inalámbrica porque funciona en la misma frecuencia de 2,4 GHz que utilizan muchos routers WiFi tradicionales. No obstante, existe un electrodoméstico capaz de debilitar la señal por su estructura metálica: se trata del lavarropas. Esto se explica porque el router utiliza ondas electromagnéticas que transportan datos que son decodificados por celulares, televisores u otros dispositivos. Estas ondas son de intensidad limitada y sensibles a obstáculos físicos. En este sentido, el tambor, la carcasa y los componentes internos del lavarropas pueden impedir el paso de la señal y la cobertura disminuye de manera estrepitosa. Incluso cuando está prendido puede producir interferencias porque el tambor genera frecuencias que se superponen a las del WiFi. La solución a este problema es ubicar el lavarropas en un área alejada del router y del área donde se utilizan los dispositivos conectados. Los expertos en instalación de routers recomiendan evitar que el lavarropas quede en línea directa entre el router y las zonas donde se utiliza internet. Además del lavarropas, también pueden afectar la señal: No significa que tengas que eliminarlos, pero sí evitar colocarlos cerca del router. Para evitar interferencias y lograr un WiFi súper rápido, se pueden tomar recaudos adicionales: Si el internet es lento el problema puede estar dentro de la casa. Un simple cambio de ubicación del router y alejarlo de estos electrodomésticos puede marcar una gran diferencia en la velocidad y estabilidad del WiFi.