A la hora de ponerse a elegir unos buenos auriculares de vincha para escuchar música, el nombre de Sony es uno de los primeros que se vienen a la mente. Y si se apunta alto en características y sonido, sus “tope de gama” WH-1000XM6 deben entrar en cualquier evaluación.

Tuvimos la oportunidad de probar estos auriculares que prometen un salto significativo respecto de generaciones anteriores y ofrecen una atractiva combinación de conectividad inalámbrica Hi-Res (con la posibilidad de también usar cable), lo último en cancelación de ruido activa (ANC) y un diseño cómodo para usar durante horas.

Claro que la promesa de sonido excelente y alta tecnología de Sony viene también con un precio premium, por lo que conviene tener una idea de lo que estos auriculares son capaces de ofrecer antes de definir su compra.

Los auriculares vienen en un práctico estuche para transportarlos con sus accesorios.

Cancelación de ruido excepcional

El corazón de los WH-1000XM6 es su sistema de cancelación activa de ruido. El procesador QN3, que trabaja en conjunto con 12 micrófonos omnidireccionales, analiza el entorno en tiempo real para bloquear ruidos con una precisión notable.

En la práctica, estos auriculares sobresalen especialmente con sonidos repetitivos: zumbidos constantes (como pueden ser los de un avión), el traqueteo de un tren o el murmullo de una oficina desaparecen casi por completo. La velocidad del procesador también les permite manejar mejor ruidos imprevistos y esto puede marcar una diferencia respecto de competidores de gamas inferiores.

El modo Sonido ambiente complementa al ANC con inteligencia. Permite dejar pasar sonidos del entorno de forma selectiva, y resulta especialmente útil para conversaciones rápidas sin necesidad de quitarse los auriculares.

Son auriculares que realmente son capaces de ofrecer una sensación de “burbuja de silencio” al usuario, por lo que podemos decir que la cancelación de ruido activa es uno de sus puntos más altos.

Los WH-1000XM6 son plegables, lo que aumenta su portabilidad.

Sonido personalizable y envolvente

Los drivers son de 30 mm, tal como en el anterior modelo XM5. Si bien son más compactos que los que se pueden encontrar en algunos productos de la competencia, fueron diseñados con diafragma de fibra de carbono para ofrecer un perfil sonoro cálido y equilibrado. Y eso es, justamente, lo que entregan.

Los graves tienen potencia sin ser invasivos, los medios destacan con voces naturales y bien definidas, y los agudos se mantienen detallados sin generar fatiga auditiva.

Si bien son auriculares cálidos –un perfil sonoro acostumbrado en los productos de Sony–, los bajos son precisos y ágiles, por lo que los fanas de los bajos (vamos, “bassheads”) tendrán en ellos unos aliados.

El soporte para códec LDAC permite reproducir audio Hi-Res de forma inalámbrica y, así, aprovechar al máximo servicios de streaming de alta calidad. Asimismo, la tecnología DSEE Extreme promete mejorar el sonido de archivos comprimidos (como MP3), rescatando detalles que de otro modo se perderían.

La app Sony Sound Connect es fundamental para sacarle el máximo provecho a estos auriculares. Su ecualizador de 10 bandas permite ajustar la respuesta de frecuencias con precisión, y ofrece presets como “Pesado”, “Duro”, “Nítido” y “Juego”, entre otros.

Distintas pantallas de la app Sound Connect, que permite configurar los auriculares.

El resultado es un sonido natural y espacioso que viene bien tanto para música como para películas o sesiones de juego, siempre que uno se tome el pequeño trabajo de ajustar las cosas en la app.

Sony asegura que la respuesta de frecuencia de los WH-1000XM6 va desde los 4 Hz hasta los 40 kHz, lo que garantiza una reproducción detallada en todo el espectro audible (que usualmente se considera entre los de 20 Hz y los 20 KHz).

También hay que destacar como positivo que la cancelación activa de ruido no afecta o transforma el sonido de la música, que se mantiene “pura”.

Comodidad y autonomía para el día a día

Con apenas 254 gramos de peso, los WH-1000XM6 resultan cómodos para sesiones prolongadas. Las copas circumaurales se pliegan mediante bisagras compactas, lo que facilita su transporte en la mochila o equipaje de mano.

El diseño de las almohadillas incluye un material resistente a huellas que se adapta al contorno de la cabeza.

Los controles táctiles en la copa derecha son intuitivos: deslizamientos hacia arriba o abajo para el volumen, hacia adelante o atrás para cambiar de pista, y doble toque para pausar o reproducir. La copa izquierda incorpora botones físicos para encender los auriculares y alternar entre ANC y modo ambiente.

La autonomía es uno de los puntos más destacados: hasta 40 horas de reproducción con ANC activo. Y si te quedás sin batería, la carga rápida proporciona 3 horas de uso con solo 3 minutos conectados al cable USB-C.

La conectividad Bluetooth 5.3 con multipunto permite emparejar dos dispositivos simultáneamente, lo que resulta práctico para alternar entre el teléfono y la notebook sin necesidad de desconectar y reconectar manualmente.

Botón de encendido y botón para activar la cancelación de ruido activa.

Una opción segura para audiófilos, viajeros y techies

Los Sony WH-1000XM6 se posicionan entre los auriculares con ANC más completos del mercado actual. Su cancelación de ruido es excepcional, el sonido se puede personalizar al detalle, la batería dura días y la comodidad general está bien lograda para la mayoría de los usuarios.

Su avanzada tecnología y capacidad de reproducir música con gran detalle viene a un precio premium, claro está, de $ 659.879 (pesos argentinos en diciembre de 2025) en la página web oficial de la marca.

A fin de cuentas, estos auriculares están pensados para viajeros frecuentes, profesionales que trabajan en entornos ruidosos y audiófilos que buscan lo mejor en cancelación activa de ruido con sonido de alta calidad. Si ese es tu perfil y el presupuesto no es un limitante, los WH-1000XM6 pueden ser una inversión sólida que difícilmente decepcione.