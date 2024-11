Samsung lanzó en la Argentina su última generación de celulares plegables

Samsung presentó en la Argentina sus nuevos teléfonos plegables, el Galaxy Z Fold6 y el Galaxy Z Flip6, que forman, junto al emblemático Galaxy S24, la gama más alta de la marca a nivel global.

Los dispositivos de la firma surcoreana llegan en un momento en el que los celulares abatibles vienen ganando popularidad en el mundo e incorporan, a tono con la tendencia actual, hardware poderoso y capacidades de inteligencia artificial (IA).

Si bien el modelo "Flip" compite con otros plegables del mercado actual, como el Razr de Motorola, el Fold, con su formato libro resulta una propuesta muy original en la Argentina.

Galaxy Z Fold6

El Galaxy Z Fold6 se presenta como un dispositivo versátil que combina la funcionalidad de un teléfono inteligente con las ventajas usuales de una tablet. Su pantalla principal de 7,6 pulgadas AMOLED ofrece una resolución de 2160 x 1856 píxeles. Esta combinación de amplitud y definición es buena para quienes necesitan un área de visualización grande sin perder la practicidad de un dispositivo compacto.

Asimismo, con el equipo en su posición plegada, la pantalla es de 6,3 pulgadas, por lo que permite a los usuarios interactuar con las apps como si fuera un smartphone normal, sin necesidad alguna de desplegar el dispositivo.

El Galaxy Fold6 cuenta con una gran pantalla de 7,6 pulgadas.

Este modelo, al igual que el Fold6, está impulsado por el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 de 8 núcleos, que Samsung afirma está optimizado para brindar gráficos veloces en juegos y aceleración de inteligencia artificial.

El dispositivo tiene cámara trasera triple, conformada por un gran angular de 50 MP, telefoto de 10 MP y foco ultra ancho de 12 MP.

Este teléfono pesa 239 gramos (contra los 167 g de un Galaxy S24) y tiene un grosor de 12,2 mm cuando está plegado.

Galaxy Z Flip6

Por su parte, el Galaxy Z Flip6 se enfoca más en la portabilidad gracias a su tamaño compacto. La pantalla principal tiene un tamaño de 6,7 pulgadas y posee un panel FHD+ Dynamic AMOLED 2X con una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz.

En tanto, la pantalla externa, conocida como Flex Window, ofrece un área de visualización de 3,4 pulgadas y permite acceder a widgets y aplicaciones sin abrir el teléfono. Esta característica puede resultar especialmente útil para ver mensajes o controlar la música rápidamente.

La pantalla externa del Galaxy Flip6 permite usar widgets.

El Flip6 también cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 3 e integra una batería de 4.000 mAh. La cámara principal ahora tiene una resolución de 50 MP, junto a una cámara ultra ancha de 12 MP, por lo que ofrece versatilidad fotográfica a los usuarios.

Apuesta por la IA

Ambos modelos de Samsung cuentan con sistema operativo Android 14 y One UI 6.1.1, actualización que permitió incorporar gran cantidad de funciones en lo que respecta a inteligencia artificial. Entre sus funciones destacadas se encuentran Sketch To Image, una técnica de inteligencia artificial que transforma bocetos simples en imágenes realistas y detalladas; Interpreter y Live Translate, que permiten tener conversaciones en otro idioma en tiempo real mientras cada interlocutor lee desde cada una de las pantallas de los dispositivos; y el clásico Circle To Search, que permite realizar búsquedas rápidas dibujando un círculo alrededor de un objeto en la pantalla.

En la Argentina, el Galaxy Z Fold6 con almacenamiento interno de 512 GB tiene un precio $ 3.999.999, mientras el Flip6 cuesta $ 2.499.999. La marca informó que los nuevos smartphones se pueden adquirir en hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Santander, o con hasta 12 cuotas con el resto de los bancos.

De esta manera, los nuevos equipos se posicionan para competir en un mercado que crece, donde también se encuentran equipos como el Motorola Razr 50 Ultra (que se puede comprar por $ 1.999.999) y el Galaxy Flip5 (la generación anterior de Samsung), que todavía se consigue a precios relativamente atractivos.