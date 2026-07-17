Mohamed El-Erian es un economista de origen egipcio-estadounidense, conocido en el mundo financiero por su paso como CEO de PIMCO, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Antes había sido presidente de Harvard Management Company, el fondo que administra el capital de la universidad y funcionario del Fondo Monetario Internacional. Actualmente es rector del Queens’ College.

Pero lo que tiene de excelencia su carrera le falta en el control de sus emociones. Tras la derrota de Egipto ante la Selección Argentina lanzó su campaña contra el país.

“Se siente robado”

“Felicitaciones a Argentina. Aunque Egipto, comprensiblemente, se sienta robado por la actuación arbitral, debería sentirse increíblemente orgulloso”, comenzó para luego agregar que fue “un sólido primer tiempo que incluyó no solo un gran gol y paradas espectaculares, sino también la negativa a dejarse intimidar por Argentina y algunos de sus tradicionales trucos divertidos”.

La ira del egipcio fue in crescendo. “A los aficionados de Inglaterra: ahora entiendo completamente cómo se sintieron después del gol de la Mano de Dios de Argentina en el Mundial de 1986. La camiseta de Inglaterra que me regalaron mis amigos está lista para su próximo partido”, dijo.

“Si fuera fan de Argentina, estaría totalmente avergonzado una vez más”, destacó ante la victoria ante Suiza. Su embestida fue también a Gianni Infantino: “Ni siquiera el Museo Británico ha tomado tanto de Egipto como acaba de hacer la FIFA”.

Contra la Argentina luego siguió su campaña poniendo mapas del mundo en los que todos los países tienen los colores de Inglaterra marcando su simpatía ante el partido del miércoles. Ayer la siguió pintando a todos los países del mapa mundial, salvo Argentina, con los colores de España apuntando a la final del domingo. Luciano Cohan, economista, le respondió ayer: “Sos mufa, Mohamed, sabelo!

La respuesta argentina

José Luis Daza, viceministro de Economía, le respondió el miércoles a El-Erian. Se hartó, como todos los seguidores argentinos y muchos no argentinos del egipcio.

“¡Mohamed, al igual que con tu equipo, Argentina le dio a Inglaterra una lección de coraje, talento, valentía! Los partidos duran 90 minutos. No guardes rencor porque tu equipo se derrumbó en los últimos 10 minutos. Tú puedes hacerlo: ¡Di VAMOS ARGENTINA!!”. Brillante.

Felipe Nuñez, asesor del ministro Caputo no se quedó atrás en un comentario sobre un posteo financiero de El-Erian: “Bien, volvé a hablar de bonos BOBO”.

El economista Emilio Ocampo se sumó: “Buena idea. Quédate con el análisis de mercado. El fútbol no es lo tuyo, sepoy" (término que se usa despectivamente para describir a un mercenario).

Matías Tamburini, otra voz respetada del mercado financiero, tampoco se quedó atrás en las críticas contra El-Erian.

Más contra Argentina

Y otro de los que embistió contra Argentina, pero en forma más violenta que el egipcio fue el periodista británico Piers Morgan. En un posteo tras la victoria del seleccionado argentino ante Inglaterra deseó el triunfo español y agregó, en forma muy agresiva contra el país que no vale la pena reproducir, una referencia a la Guerra de Malvinas.

Quien salió prontamente a cruzarlo fue el propio ministro de Economía Luis Caputo. “Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido”. Contundente.

Gary Kasparov tras el partido con Egipto se sumó a las críticas contra Argentina, pero apuntando al arbitraje y no al seleccionado. Independientemente de la validez de sus críticas, el ajedrecista se centró en la utilización del VAR y en el accionar de la FIFA.

Como sostenía Aristóteles, la ira es justa cuando se da con la persona adecuada, en el grado exacto, por el motivo correcto y de la forma correcta. No es el caso de las críticas al país en ninguna de esas alternativas.