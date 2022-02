Motorola lanza un nuevo tanque global, el Moto Edge 30 Pro: cuándo llega a la Argentina y a qué precio

Motorola lanzó hoy un nuevo dispositivo de su familia premium Edge, el modelo Motorola Edge 30 Pro.

El nuevo equipo incluye un sistema de cámaras avanzado, una pantalla con más de mil millones de tonos de colores, y viene con el procesador Snapdragon 8 Gen 1 que habían anunciado hace poco tiempo y ahora buscan masificar.

Especificaciones del Motorola Edge 30 Pro

Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución full HD y con una tasa de refresco de 144 Hz.

El dispositivo funciona con una versión pura de Android 12 sin componentes de software superfluos o aplicaciones duplicadas.

Por otro lado, este celular funciona con procesador Snapdragon 8 Gen 1, uno de los últimos lanzamientos de Qualcomm.



Gracias a esta tecnología, el teléfono puede integrar Bluetooth, WiFi, 5G, inteligencia artificial, juegos y un sistema de cámaras que graban en 8K .

Además, fue equipado con el GPU Qualcomm Adreno, que fue rediseñado para que los usuarios puedan jugar videojuegos con altas demandas. Según el fabricante, este promete un 30 % más de potencia y un 25 % más de eficiencia que generaciones anteriores.

Un punto interesante de este dispositivo es que soporta el nuevo espectro 6 GHz de WiFi, es decir, el dispositivo se conecta a WiFi 6E.

Su principal característica es que alcanza unos 3.6 Gbps de velocidad . Para tomar dimensión de esta cifra, en la Argentina, de acuerdo a datos de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), una conexión hogareña alcanza una velocidad promedio de 40 Mbps, unos 0,04 Gbps.

Qué es el Wi-Fi 6, la nueva de tecnología que podría llegar a Argentina

Finalmente, el nuevo Motorola Edge 30 Pro tiene una batería de 4800 mAh y tecnología TurboPower que ofrece horas de carga en minutos y es compatible con carga inalámbrica TurboPower 15W.

Este amperaje de batería dura alrededor de ocho horas de uso intenso, o un día de uso moderado .



Sistema de triple cámara de alta resolución

Motorola llevó su sistema de cámara "un paso más adelante", según explicaron en la presentación online. Realizaron desde mejoras al hardware de enfoque y estabilización en la cámara principal, a una importante reducción de ruido y una mejor visión nocturna para la cámara frontal.

En esta línea, el equipo incluye con dos cámaras de 50 MP, que sirve para tomar fotos con 32 veces más píxeles.

Además, elimina movimientos no deseados con estabilización óptica de harware (OIS) para que las fotos estén siempre nítidas.

Por otro lado, se podrán grabar videos que cumplan con los estrictos estándares HDR10+ para la precisión y rango de colores, brillo y contraste.

Con una resolución de 8K tendrán más de 26 millones de píxeles de resolución de video, la más alta posible en un smartphone hoy en día.

Por último, la cámara selfie de 60 MP permite tomar imágenes fascinantes de ultra alta resolución.

Disponibilidad y precio



El nuevo motorola edge estará disponible en colores verde y blanco.

En su lanzamiento, el nuevo Motorola Edge+ (como se conocerá al equipo en los Estados Unidos) desbloqueado tendrá un precio promocional de u$s 899,99 (descuento de u$s 100 por tiempo limitado). En la Argentina, está confirmado que el equipo llegará durante el mes de marzo. Sin embargo, aún no se conoce su precio.