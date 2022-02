El peculiar motivo por el que los empleados de Apple comenzaron a usar teléfonos Android

Empleados de dos tiendas de Apple en Estados Unidos comenzaron a organizar un sindicato con el objeto de pedir un aumento salarial que iguale la tasa de inflación que hay en Estados Unidos. La iniciativa busca lograr que la empresa estadounidense comparta "más plenamente" con ellos el éxito y prestigio que tanto la caracteriza.

"Su lucha está alentada, además, por los esfuerzos exitosos para formar sindicatos de trabajadores de otras grandes compañías, como los de Starbucks", informó The Washington Post.



Fue por eso que, para evitar la detección o espionaje del personal de Apple, los empleados han estado comunicándose con mensajes cifrados e incluso con teléfonos Android en lugar de iPhones , según el diario estadounidense.



De hecho, dos Apple Store están preparándose para presentar documentos ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales del país (NLRB, por sus siglas en inglés) y media docena más está en etapas previas.

Los empleados creen que su conocimiento y pasión por los productos de Apple ayudan a impulsar las ventas, razón por la cuál, la empresa debería compartir sus ganancias récord con ellos, que venden, reparan y solucionan los problemas de sus equipos electrónicos.



LOS AUMENTOS EN LOS SALARIOS QUE OFRECIÓ APPLE NO HAN SIDO SUFICIENTES

La compañía de Tim Cook ofreció este mes aumentos y mayores beneficios a los empleados, según informó Bloomberg. No obstante, estos aumentos, según contaron trabajadores de varias Apple Store al The Washington Post, no son suficientes en algunos casos ya que están por debajo de un dólar por hora.



Esto genera problemas entre los empleados, quienes aseguran que "sus salarios se han quedado detrás de la tasa de inflación". Según los datos de enero publicados por el IPC de Estados Unidos, está en un 7.5%, la cifra más alta desde 1982. Los trabajadores, de este modo, están perdiendo poder adquisitivo .



"Tengo muchos compañeros y amigos a los que quiero de verdad y que no ganan lo suficiente para salir adelante (...) Están luchando y sufriendo y nosotros trabajamos para una empresa que tiene los recursos para asegurarse de que se les cuida", confesó un trabajador al periódico norteamericano.



Los esfuerzos sindicales en las Apple Store se producen en un momento en que los sindicatos empiezan a reaparecer tras décadas de declive. Más de 80 locales de Starbucks han presentado solicitudes de sindicación desde que la primera tienda iniciara la tendencia el pasado agosto, con una votación exitosa en diciembre.