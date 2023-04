La Playstation 5 se vende a más de medio millón de pesos: cuánto subió en el último mes

Por la inflación y los problemas para realizar importaciones, el precio de la PlayStation 5 puede alcanzar los $510.000 . Aunque la disparidad de precios es muy alta y depende en gran medida de la edición de la consola y de los planes de pago.

En promedio, los retail están vendiendo la consola entre los $ 300.000 y los $ 500.00. Sin embargo, dependiendo de la edición del producto, puede traer un juego, controles extra o más espacio de almacenamiento.

En la cadena Frávega, la consola se consigue por arriba de los $ 500.000 y es uno de los precios más altos del mercado. Esto tiene que ver con que la cadena de retail permite comprar la consola con financiación . Hay posibilidad de pagarla en hasta más de 10 cuotas.

Se trata de la versión estándar de la consola, que viene con un solo mando. Mientras tanto, en la misma cadena, la versión de la máquina con el videojuego God of War se vende por casi $ 400.000 aunque con menos facilidades de pago: solo hay posibilidad de hacerlo en 3 cuotas .

La cadena Cetrogar es otra de las que ofrece la PlayStation 5. Se trata, también, de la versión God of War y el precio al público es de $ 397.999 . Esta cadena no ofrece ningún tipo de financiación.

En Mercado Libre se manejan precios similares. La consola en versión God of War se vende por $ 316.000. Mientras que la versión que incluye el popular juego de fútbol FIFA tiene un precio más elevado: $ 455.000 .

En el caso de Jumbo, la consola también viene solamente en una edición que incluye un videojuego. La Playstation 5 con el videojuego The Last of Us Parte 1 se consigue por casi $ 376.000 .

Según un relevamiento del sitio Precialo, el precio de la consola en el último mes creció fuertemente. Incluso, el sitio releva que la consola puede tener un precio tan alto como $ 600.00 aunque en promedio se consigue por $ 377.000.