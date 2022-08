La nueva función de WhatsApp que te permite arreglar un grave error que cometemos todos los días y nos deja en ridículo

Hasta hace poco, WhatsApp no permitía recuperar mensajes borrados ya que, una vez el usuario los elimina, estos desaparecen del chat de quien los recibió y de quien los envió, sin dejar rastros.

La imposibilidad de traer de vuelta los mensajes era una queja constante en los usuarios que, por error, cuando querían eliminar un mensaje, seleccionaban la opción de "eliminar para mí".

Sin embargo, WhatsApp ahora está implementando una función llamada "deshacer" para recuperar los mensajes eliminados por error.

¿CÓMO DESHACER UN MENSAJE ELIMINADO EN WHATSAPP?

La actualización de WhatsApp beta para Android 2.22.18.13 trae la capacidad de recuperar mensajes eliminados por error cuando presiona "eliminar para mí" en lugar de "eliminar para todos".

Después de lanzar la función para algunos probadores beta en WhatsApp para Android, la aplicación finalmente habilitará pronto la misma función en iOS beta.

Cuando se elimina un mensaje usando la opción "eliminar para mí", aparece una notificación en forma de barra que informa al usuario que el mensaje fue eliminado. En este caso, es posible restaurarlo al hacer clic en "deshacer", por lo que la forma más rápida de verificar si la función está disponible para su cuenta es eliminar un mensaje enviado por nosotros.

Obviamente, si la barra desaparece y no llegas a usar la función de deshacer, no podrás recuperar los mensajes eliminados más tarde. Además, este mensaje no aparece para los mensajes eliminados para todos, por el momento.

QUÉ HACER SI NO ME APARECE ESTA ACTUALIZACIÓN

Una vez que tengas la versión beta de WhatsApp, deberías poder obtener la función actualizada de la aplicación, pero si la barra no aparece, no te preocupes, WhatsApp está acostumbrado a lanzar funciones a ciertos probadores beta día a día. Por lo tanto, deberías poder usar la función deshacer cuando las próximas actualizaciones estén disponibles en las próximas semanas .

WHATSAPP: CÓMO SABER QUÉ DECÍAN LOS MENSAJES ELIMINADOS

Todas estas aplicaciones funcionan de la misma manera: la app intercepta las notificaciones y, si alguien borra un mensaje, lo archiva; esto sirve tanto para texto, fotos y audios. Lo que realiza esta función es solamente guardar los chats borrados después de que instalaste la aplicación elegida. Esta herramienta, por el momento, solo está disponible para Android .

Primero debés saber que no todos los mensajes eliminados de la app de Facebook Meta se podrán recuperar, ya que solo aplica para aquellos que estén guardados en la copia de seguridad.

En caso de quieras saber qué decían, seguí estos pasos:

Ingresá a WhatsApp, seguido a la opción Ajustes.

Luego selecciona "Notificaciones".

Allí hace clic en "Ajustes avanzados".

Por último, elegís y activas la opción "Historial de notificaciones".

Y listo.

Si un contacto te envía mensajes y después los borra, podrás dirigirte al historial de notificaciones recibidas en las últimas 24 horas para poder revisar la vista previa.