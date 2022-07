Estos hackers son de los buenos: la comunidad que restaura computadoras y lucha contra la obsolescencia

En 2018 nació la comunidad Hackfun Rosario, un sitio de encuentro ubicado en la provincia de Santa Fe que busca crear un grupo inclusivo en donde escapar a la rutina . "Somos un grupo de personas de ámbitos muy diferentes pero que comparten la curiosidad, las ganas de aprender y de compartir el conocimiento", explica Martín Vukovic, fundador del espacio, y luego suma: " Esto nos lleva por diferentes caminos según las necesidades e intereses que se expresen dentro del grupo en cada momento ".

Con esto en mente, el entrevistado detalla: " Desde el principio buscamos diferenciarnos de los típicos grupos de IT y de programación existentes, fomentando la diversidad, la tolerancia y el respeto, siempre y cuando las ideas recibidas fueran a su vez diversas, tolerantes y respetuosas. Nos definimos como un Hackerspace itinerante: hackerspace porque somos un espacio abierto a la experimentación y al juego, e itinerante porque no contamos con un espacio físico definido, sino que somos un grupo de individuos nómades. Buscamos gente no conformista y que no tenga miedo de ir un poco contra la corriente ".

El Bitcoin se disparó a u$s 24.000: ¿cuál va a ser su valor a fin de año, según los mejores analistas?



Estas tres academias dan cursos que garantizan sueldos de hasta $ 300.000: de qué trata



Y mientras que su primer rol fue el de dar charlas de seguridad informática y capacitar sobre distintas tecnologías, con la llegada de la pandemia esta comunidad tomó un objetivo más activo que impacte en las vidas de las personas. " Nos propusimos facilitar el acceso a la información relacionada con los contagios, algo que en un principio no estaba automatizado y esto dificultaba la utilización de esa información en aplicaciones web y móviles ", asegura Vukovic.

" Ya bien entrada la pandemia nos topamos con la necesidad de la gente y de instituciones de contar con computadoras para poder dictar clases a distancia, y pusimos nuestro esfuerzo en rescatar computadoras en desuso, reacondicionadas y darles una segunda vida en manos de quienes más las necesitan gracias al trabajo de nuestros voluntarios y el uso de software libre ", agrega.

Una de sus actividades es restaurar computadoras que son vistas como "obsoletas".

Frenar la obsolescencia

Y mientras que la pandemia ya no sigue golpeando al mundo como antes, la campaña que se inició en ese momento sigue viva bajo el nombre de "Obsolescencia postergada", una propuesta guiada bajo el lema de " frenar la obsolescencia programada a través de la recirculación de computadoras que el mercado consideraría ‘obsoletas', pero que en realidad tienen todavía una larga vida útil por delante gracias al software libre y a un trabajo de reacondicionamiento llevado adelante por voluntarios ". La misma se lleva adelante gracias a la recepción de este tipo de equipos en desuso por parte de individuos y organizaciones para luego volver a ponerlas en circulación con las reparaciones necesarias.

Asus lanzó el verdadero "mata iPhone": cómo es y qué trae que lo hace tan distinguido



Viajar por el mundo y volver con plata extra: cómo usar esta aplicación para ganar durante las vacaciones



" Estamos armando un pequeño museo de la computación, donde reparamos y computadoras muy viejas en un intento de conservar la evolución del hardware, el software, los sistemas operativos, e incluso la estética que acompañó aquellas épocas de nuestra juventud y nuestra niñez ", dice el entrevistado sobre el futuro.