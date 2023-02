El Army de BTS y las series trajeron la ola coreana al país: cada vez más quieren aprender el idioma y las costumbres

La Argentina y Corea del Sur comenzaron sus relaciones diplomáticas el 15 de febrero de 1962. A días de cumplir un nuevo aniversario se conoció que creció el interés por estudiar el idioma del país asiático, cuyo atractivo aumentó a partir del consumo del K-pop, género musical que hoy cautiva a millones de jóvenes en el mundo, según reveló un reporte de Duolingo.

Del reporte de la aplicación -para aprender o reforzar idiomas en línea- se desprende que el coreano es el quinto idioma con mayor interés de aprendizaje, seguido del italiano y el japonés .

Entre junio de 2021 y junio 2022 experimentó una suba del 29% en los usuarios que tomaron lecciones a partir del fenómeno de la banda surcoreana BTS, quienes junto a otros grupos despertaron la curiosidad por saber más del país asiático .

"Las agrupaciones también representan ingresos importantes para Corea del Sur, se calcula que solamente BTS factura lo equivalente al 0,5% del PIB nacional con u$s 5000 millones anuales ", explicaron desde Duolingo.

La agrupación que integran Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook contribuyó a expandir el "hallyu" (ola coreana), fenómeno para denominar la popularidad de su música, k-dramas (telenovelas/series), películas, gastronomía, literatura , es decir, de la cultura surcoreana.

El coreano es el quinto idioma más popular en el mundo, según Duolingo.

Con una extensión de 100.210 kilómetros, el país asiático se convirtió en un referente de difusión de su cultura y productos que, desde fines de la década del 60 hasta hoy, permitió formar grandes grupos de fanáticos que generaron comunidades y redes importantes en todo el mundo.

Esta industria cultural también incluye a la gastronomía, la tecnología, el maquillaje y los productos para el cuidado de la piel para realizar las rutinas de skincare.

Qué es el hallyu

El concepto de "ola coreana" se utiliza para denominar a la pujante industria cultural de Corea del Sur que hoy está dinamizada por series, el cine y la música pop .

En diálogo con El Cronista, la directora del Centro Cultural Coreano (CCC) y agregada cultural de la Embajada de la República de Corea, Bowha Han, explicó que el hallyu, desde inicios del siglo XXI, comenzó a expandirse por el mundo "no sólo por esos contenidos, sino por la cultura coreana en general" .

"Eso viene sucediendo también en Argentina desde hace años, algo que además acompañó el trabajo del Centro Cultural Coreano, la institución del Estado de Corea que tiene presencia en Argentina, la cual es una de las principales puertas de entrada para los argentinos, y la que más eventos genera en ese sentido. Obviamente, no puede dejarse de lado el impacto de fenómenos como el del grupo de k-pop BTS, el éxito de la película Parasite o de la serie El juego del calamar", amplió Han.

Bowha Han, directora del Centro Cultural Coreano (CCC) y agregada cultural de la Embajada de la República de Corea. (Foto: CCC).

Además del idioma, la directora del CCC aseguró que también vieron un crecimiento en el "consumo de gastronomía coreana por los contenidos audiovisuales, pero también por viajar a nuestro país o descubrir aspectos de la cultura tradicional ".

Cuántas personas hablan y estudian coreano

Hoy, el coreano tiene 77 millones de hablantes y se ubica entre los 20 idiomas más hablados en el mundo , número al que cada vez se suman más ARMYs, es decir, los fanáticos de BTS.

"El aprendizaje del coreano en Duolingo creció sobre todo en estudiantes de entre 17 y 25 años . De acuerdo con el Reporte de idiomas de Duolingo 2022 es el idioma con mayor crecimiento en la plataforma en Argentina, Alemania e India, y a nivel mundial se coloca entre los diez idiomas más populares ", precisaron desde la app.

Por otra, la Regional Marketing Manager para América Latina de Duolingo, Kim de Anda, resaltó ante este medio que la "educación sigue siendo el principal motivo para aprender idiomas en la Argentina", es un 30% de las preferencias de los usuarios.

Además, de Anda aclaró que los estudiantes que aprenden en su plataforma "no se emplazan necesariamente en las grandes ciudades de Argentina, sino que durante 2022 hubo estudiantes de más de 190 localidades o ciudades diferentes del país".

"En lo que respecta al crecimiento de idiomas, ucraniano fue el idioma que creció más rápido en Argentina en 2022; el segundo fue el alto valyrio, el idioma ficticio de Game of Thrones, y el coreano ocupó el tercer lugar, debido al interés argentino por el Kpop y los K-dramas . Independiente de las motivaciones en cada caso, podemos ver que los argentinos buscan conectarse con las temáticas que les importan, más allá de si son cuestiones políticas o culturales", explayó.

En 2022, el coreano fue el tercer idioma que más creció en la Argentina, según Duolingo.

Cómo es el idioma coreano y cómo se estudia

El hangul (alfabeto coreano) está compuesto por 24 letras básicas (14 consonantes y 10 vocales) y 16 compuestas (cinco consonantes dobles y 11 vocales compuestas). Su escritura es de izquierda a derecha en bloques silábicos y, al igual que el japonés, se puede escribir en vertical.

Este idioma comparte similitudes con el japonés, en el lenguaje coreano también son importantes las partículas (palabras cortas que modifican al verbo, sustantivo, adjetivo, etc) para armar las oraciones .

También se conjugan los verbos de acuerdo al tiempo y el nivel de formalidad . "Y se tiene en cuenta si la palabra de conexión termina en vocal o consonante", explicó Natalia Pérez, de 42 años, publicista y estudiante del idioma.

El interés por estudiar el idioma "creció mucho en los últimos cinco años. El mayor factor de influencia son las series y el k-pop . Muchas personas escuchan música coreana y quieren saber de qué hablan las letras, o entender mejor los diálogos de las telenovelas y películas. Aprender el idioma es vincularse profundamente con una cultura . En nuestra institución damos cursos de cultura y la demanda supera por mucho la oferta que podemos cubrir. Seguramente seguirá así por mucho tiempo ", explicaron desde el Centro Cultural Coreano.

El interés por estudiar el idioma "creció mucho en los últimos cinco años", aseguraron desde el Centro Cultural Coreano. (Foto: CCC).

"Empecé a estudiar en pandemia cuando descubrí las series coreanas por mi abuela y mi marido. Me enamoré del idioma y su cultura . Antes me había deslumbrado con Parasite (la película), luego me acerqué a la música a través de Sunwoojunga, Leenalchi y Lee HeeMoon, más tarde llegué a BTS y después a la literatura por la editorial Hwarang con Los estándares coreanos de Park Min-Gyu y Nos sale bien pedir perdón de Lee Kiho, entre otros", contó Pérez en diálogo con este medio.

La estudiante está por finalizar el nivel 4 del idioma y hoy lo estudia por hobby: " Es un desafío difícil por lo distinto que es a nuestra lengua, pero es muy divertido ".

Una pasión argentina

La Argentina está a 18.957 kilómetros de Corea del Sur , llegar allí implica un viaje de un poco más de 24 horas. El país asiático se encuentra en las "antípodas del planeta", expresó Bowha Han.

" Para los coreanos es maravilloso ver que nuestra cultura genera tanto interés y aprecio por parte de los argentinos . Realmente sentimos que nos conocemos más y que esta pasión por la cultura coreana ha reforzado la amistad entre nuestros pueblos", consideró Bowha.

Desde el CCC todos los años brindan cursos gratuitos de idioma coreano para quienes desean comenzar a estudiar o reforzar sus conocimientos. " Lo más importante es que sea una vía accesible para vincularse con nuestra cultura . Al aprender un idioma es incalculable el acceso que alguien puede tener a una cultura y la libertad con la que puede relacionarse con ella. Ya no se depende de traducciones ni hay cosas en las que se pueda quedar por fuera", reflexionó la titular del CCC.

El Centro Cultural Coreano se encuentra en Maipú 972, CABA. Los turistas y locales pueden conocerlo porque el ingreso es libre y gratuito. Cuenta con una propuesta amplia y variada con sus salas de exhibición, cursos, talleres, proyecciones y más .