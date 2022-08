Cobrar un sueldo extra en dólares y sin visa: las 5 maneras de hacerlo sin salir de casa

Buscar trabajo remoto en el exterior es el objetivo de esta nueva generación de jóvenes trabajadores que recién entraron al mercado laboral y para lograrlo se opta en muchos casos por utilizar plataformas digitales de todo tipo.

Desde aplicaciones basadas en el exterior a páginas locales que ofrecen el servicio pensado especialmente para argentinos , a continuación traemos las cinco mejores plataformas para buscar trabajo afuera y ganar en dólares.

Fiverr

En primer lugar está Fiverr, una de las aplicaciones para conseguir trabajo remoto siendo freelancer más populares del mundo. Lo primero que se tiene que hacer al entrar es simplemente crear un usuario. Una vez creado, podrá ofrecer "gigs" -que significa servicios- para atraer empresas y nuevos proyectos.

A diferencia de otros sitios de trabajo freelance -como Upwork o Freelancer- las empresas piden proyectos más pequeños y los servicios más adquiridos por las empresas son logos, animación de videos, portadas de libros, servicios SEO, edición de video, gestión de redes sociales y traducción.



La plataforma ofrece dos maneras de retirar las ganancias: a través de Payoneer o con PayPal. Hay que remarcar, sin embargo, que Fiverr, por cada US$ 10, la plataforma se queda con US$ 2.



FLEXJOBS

La segunda plataforma de la lista es FlexJobs, un portal especializado que se destaca por ofrecer una lista de previsualización donde los usuarios pueden investigar a los posibles empleadores.

Esto permite garantizar que las ofertas de trabajo son reales y así estar seguro de que se pagará por el trabajo realizado -algo que suele ser un problema especialmente cuando se realizan trabajos remotos-.

La plataforma cobra de manera mensual a sus usuarios. Se pueden hacer pagos mensuales por u$s 20.95, trimestrales por u$s 39.95, o realizar un solo pago al año por u$s 59.95 .

Bumeran

El tercer portal de la lista es Bumeran, una plataforma líder en la búsqueda laboral que recientemente se reconvirtió para poder también incluir las empresas que buscan ofrecer la modalidad remota.

Esto se hace por medio de una sección específica llamada "puestos sin fronteras", en la que es posible aplicar a varias propuestas de trabajo remoto. Además, podremos filtrar la fecha de publicación, el área, la provincia y localidad, así como el tipo de puesto y nivel laboral al que queramos apuntar.

Cabe destacar que a diferencia del resto de la lista, Bumeran funciona más como una bolsa de trabajo -un estilo similar al de LinkedIn- y no como una plataforma de trabajo remoto, por lo que no tiene un sistema de cobros específicos o de perfiles "premium".

TURING

En cuarto lugar está la plataforma especializada en talento para el sector IT Turing, la cuál desembarcó este año en Argentina con el objetivo de conectar a trabajadores locales con empresas del exterior.

La misma se destaca por funcionar mediante el uso de Inteligencia Artificial que le permite a sus clientes identificar, evaluar, contratar y gestionar desarrolladores de software radicados en cualquier lugar del planeta .

Para poder aplicar a la plataforma solo se debe demostrar capacidad en el mundo de la programación o desarrollo de software por medio de una prueba rápida , mientras que no se cobran comisiones a quienes buscan trabajo en el portal.

FREELANCER

Por último está Freelancer, una de las primeras plataformas para búsqueda laboral remota que apareció en el mundo. La misma ofrece empleo en diseño, arquitectura, informática, ciencias e ingeniería, redacción y contenidos, software, marketing, negocios, idiomas, leyes, telecomunicaciones y más.

Su principal diferencial se centra en que es posible filtrar las búsquedas por rubro y sector, pudiendo conocer así la demanda que tiene cada empleador y facilitando la tarea de buscar trabajo.

Cuenta con un plan de membresías que permiten acceder a distintos beneficios en la plataforma -principalmente la posibilidad de poder aplicar a más trabajos por mes-. Las mismas se pagan mensualmente y salen u$s 3,95 la básica, u$s 7,95 la plus, u$s 29,95 la profesional y u$s 59,95 la premium.