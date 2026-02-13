El mercado argentino de celulares se fortalece con el relanzamiento de los productos de una importante marca originaria de china. Se trata de Infinix Mobility, que se suma a la cartera de productos de la compañía argentina Grupo Novatech. Desde la empresa nacional subrayaron que esta incorporación responde a su de ampliar su oferta y llegar a un público cada vez más diverso, sumando marcas globales con fuerte presencia internacional. Infinix Mobility es una marca global de smartphones perteneciente al grupo Transsion Holdings, uno de los principales fabricantes de dispositivos móviles a nivel mundial. Según Canalys, en 2025, Transsion Holdings se posicionó en el top 5 de mayores fabricantes de smartphones del mundo, junto a líderes del sector como Samsung, Apple y Xiaomi. Anteriormente, había tenido un lanzamiento en el país a fines de 2024, pero ahora retornará a las tiendas locales con nuevos bríos y equipos renovados. Con una propuesta que busca ofrecer alto rendimiento, diseño atractivo y precios competitivos, Novatech ampliará la oferta de smartphones de Infinix en el mercado local con la llegada de los modelos Infinix SMART 10 y HOT 60i. El HOT 60i fue diseñado para quienes buscan un smartphone completo para el uso diario, con un desempeño fluido para multitarea, entretenimiento y productividad. Su diseño moderno y ergonómico se complementa con una batería de larga duración que permite acompañar jornadas intensas sin interrupciones. El HOT 60i combina potencia y una interfaz intuitiva, posicionándose como una alternativa dentro del segmento medio, donde se ofrecerá con una relación precio–calidad diferencial. El SMART 10 se presenta como una opción accesible y confiable para quienes buscan su primer smartphone o un equipo funcional para el uso cotidiano. Promete conectividad, buena autonomía y un diseño atractivo. “Este modelo apunta a usuarios que priorizan practicidad, facilidad de uso y rendimiento estable, sin resignar estética ni respaldo de marca”, destacaron desde Grupo Novatech. Gracias a Grupo Novatech, los modelos Infinix HOT 60i y SMART 10 se podrán comprar en la Argentina con garantía local, servicio técnico autorizado y atención postventa, diferenciales clave para el mercado actual. Ambos modelos estarán disponibles próximamente en los principales canales de venta del país, incluyendo retailers, tiendas especializadas y plataformas online.