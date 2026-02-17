En el segmento de smartphones de gama media, hay fabricantes que compiten por ofrecer el mejor procesador, otros por las cámaras más versátiles, y algunos apuestan directamente a innovar y diferenciarse con el diseño. Nubia eligió este último camino con su Air, uno de los celulares más delgados de la actualidad. Con apenas 5,9 milímetros de espesor en su parte más delgada, el equipo sorprende y es muy agradable de sostener y usar. Al perfil ultradelgado se suma las certificaciones IP68 e IP69, lo que garantiza resistencia al agua, polvo y caídas cotidianas. El marco de aleación de aluminio reforzado le brinda además una solidez que no se esperaría de un dispositivo tan liviano (172 gramos). El diseño del Nubia Air se complementa con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K (1224 x 2720 píxeles), lo que da como resultado una densidad de píxeles de unos 440 ppi. Y la tasa de refresco es de 120 Hz, bien a tono con la gama media actual del mercado de celulares. Es destacable su brillo máximo de 4500 nits, una cifra que permite una visibilidad notable incluso bajo luz solar directa, algo especialmente útil para quienes usan el teléfono al aire libre con frecuencia. Los colores son vibrantes y el panel responde con fluidez. Más allá de su apariencia, el Nubia Air fue diseñado para un usuario que prioriza la movilidad sin renunciar a contar con un rendimiento decente. En su interior se encuentra un procesador Unisoc T8300, que se ve acompañado por 8 GB de memoria RAM física y 256 GB de almacenamiento. El procesador no compite con los Snapdragon o Mediatek de gamas más altas, pero se desenvuelve con soltura en las tareas cotidianas: navegación web, redes sociales, streaming de video y aplicaciones de productividad funcionan sin problemas. Los resultados en benchmarks lo confirman: en Geekbench 6 obtiene entre 880 puntos en single-core y entre 2069 en multi-core, lo que lo ubica a la par o por encima de varios smartphones de otras marcas en su rango de precio. Para quienes disfrutan de videojuegos ocasionales, el Nubia Air es capaz de ejecutar títulos como Genshin Impact, Free Fire o Asphalt, aunque en los juegos más exigentes puede requerir ajustar los gráficos a configuraciones bajas para mantener una experiencia fluida. Si bien no está pensando para gaming intensivo, tiene la potencia necesaria para sesiones casuales. Un aspecto que impresiona es el manejo térmico: incluso en tests exigentes como la temperatura del dispositivo no se eleva demasiado y el sistema de bypass charging permite jugar mientras se carga sin sobrecalentar el equipo. Además, el software basado en Android 15 es prácticamente puro, sin bloatware, lo que contribuye a una experiencia fluida y rápida desde el primer momento. Una de las mayores incógnitas de los usuarios al evaluar la conveniencia de un smartphone tan fino es cómo se comporta la batería, dado que es un aspecto que en algunos diseños se sacrifica. Sin embargo, Nubia logró integrar una batería de 5000 mAh, una capacidad más que respetable para un dispositivo de las dimensiones del Air. En uso moderado y normal (redes, YouTube, WhatsApp, fotos), con conectividad 5G activada, el teléfono aguanta fácilmente un día completo, lo que es de esperarse. Además, la carga rápida de 33 W no es la más veloz del mercado, pero permite recuperar un porcentaje considerable de batería en poco tiempo, lo que resulta práctico para quienes están en movimiento constante. En cuanto a conectividad, el Nubia Air 5G no escatima: ofrece compatibilidad con redes 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y NFC. Es un equipo preparado para aprovechar las redes de nueva generación sin comprometer la compatibilidad con estándares actuales. En este punto, el diseño ultradelgado plantea algún compromiso. El sistema de cámaras del Nubia Air 5G está compuesto por un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.6, un macro de 2 MP y un sensor de profundidad. En la parte frontal hay una cámara de 20 MP para selfies. En condiciones de luz diurna, la cámara principal genera fotos con buena nitidez y colores naturales. El procesamiento de inteligencia artificial funciona bien para aplicar mejoras y el modo retrato es útil para publicaciones en redes sociales. Sin embargo, la ausencia de un ultra gran angular puede limitar la versatilidad y el zoom es digital. En escenarios nocturnos, el modo noche con IA reduce el ruido de manera moderada en escenas urbanas con iluminación, produciendo fotos usables. Si bien no es la mejor cámara nocturna, cumple para capturas ocasionales. A continuación, se pueden ver algunas tomas realizadas con la cámara principal del Nubia Air: La cámara frontal de 20 MP entrega selfies nítidas con embellecimiento sutil, ideal para videollamadas y fotos casuales. El video está limitado a 1080p a 30 fps en todos los casos, sin opción de registrar en resoluciones superiores como 4K, lo que puede decepcionar a quienes buscan una herramienta para producir esa clase de grabaciones. Otro compromiso del diseño fino es la ausencia de altavoces estéreo: el Nubia Air 5G solo cuenta con un altavoz mono, lo que puede afectar la experiencia multimedia cuando no se usan auriculares. El Nubia Air es una propuesta pensada para quienes priorizan la portabilidad extrema, un diseño distintivo y una experiencia de uso diaria sólida, pero sin pretensiones de competir en fotografía profesional o gaming hardcore. Sus puntos fuertes son evidentes: el diseño ultradelgado y liviano, la pantalla AMOLED de alta calidad, una batería capaz y un software limpio (Android) que aprovecha al máximo el hardware disponible. A esto se suma la conectividad completa y la resistencia certificada IP68 IP69, algo no muy usual en dispositivos delgados. Con un precio de lista que ronda los $ 529.000 (en algunas operadoras se puede encontrar en estos días por menos de $ 500.000), el Nubia Air se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan un smartphone distinto, fácil de llevar en el bolsillo y que genera una buena impresión estética. Así, es un dispositivo que demuestra que la innovación en smartphones no siempre se mide en megapíxeles o potencia bruta, sino también en la capacidad de replantear lo que un teléfono puede ser.