Un nuevo electrodoméstico promete transformar la manera de cocinar en casa con su nuevo lanzamiento. La marca HDC presentó el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifunción que combina lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional y un deshidratador en un solo dispositivo compacto y de alta potencia.

Su diseño moderno, su tecnología de cocción y su versatilidad lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan comer de forma práctica y equilibrada.

Con este modelo disponible ahora en la Argentina, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y ahorrando la mitad del tiempo de cocción habitual.

Se despide la freidora de aire: cómo es el horno inteligente de HDC

El horno smart HAF-SO30LBK es un dispositivo multifunción con 1800 W de potencia y una capacidad interior de 30 litros, diseñado para cocinar sin grasa adicional y con máxima eficiencia energética.

Permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo desde una gran pantalla táctil intuitiva con 18 programas automáticos preestablecidos. Una de sus características más destacadas es la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción simultáneamente, ideal para obtener resultados precisos y profesionales.

Además, su puerta de 5 capas con doble vidrio garantiza un máximo rendimiento energético y permite controlar visualmente la cocción. Su sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme, garantizando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, ideal para recetas caseras con un acabado de nivel profesional.

El horno smart HDC HAF-SO30LBK.

Cuáles son las características del producto del horno Smart

Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:

Potencia: 1800 W

Capacidad interior: 30 litros

Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C

Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)

Gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos

Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético

Sistema de cocción por convección

Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento

Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción

Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír. manipulador de bandeja.

El nuevo electrodoméstico de HDC promete reemplazar a la freidora de aire y otros electrodomésticos de cocina.

Gracias a esta amplia variedad de funciones, el aparato sustituye varios electrodomésticos y ayuda a optimizar el espacio en la cocina, además de reducir el consumo energético y el tiempo de preparación de las comidas.

Cuánto cuesta el horno inteligente de HDC

El horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK está disponible en Argentina a un precio aproximado $ 306.900 en casas de electrodomésticos y marketplaces online.