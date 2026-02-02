La marca de celulares Motorola presentó en Argentina el moto g06, un smartphone de gama media que destaca por incorporar una pantalla de 6,9 pulgadas, según la compañía, la más grande de su categoría.

El nuevo modelo apunta a usuarios que buscan características avanzadas sin realizar una inversión elevada, en un segmento del mercado donde la competencia es particularmente intensa.

Una súper pantalla

La principal característica del moto g06 es su pantalla HD+ de 6,9 pulgadas, que Motorola define como “la más grande jamás vista en un dispositivo moto g”. El panel alcanza un brillo máximo de 600 nits, lo que garantiza visibilidad en exteriores, e incorpora la tecnología Water Touch que permite operar la pantalla con los dedos mojados.

En el apartado de audio, el equipo incluye compatibilidad con Dolby Atmos y altavoces estéreo con tecnología Bass Boost que, según la compañía, duplican la potencia de graves respecto al modelo anterior. La conectividad Bluetooth 6.0 completa las prestaciones multimedia del dispositivo.

El nuevo moto g06 de Motorola.

Cámaras y funciones de inteligencia artificial

El sistema fotográfico del Motorola moto g06 está encabezado por un sensor principal de 50 megapíxeles con tecnología de enfoque rápido, diseñado para mejorar la nitidez en condiciones de baja luminosidad. La cámara frontal es de 8 megapixeles.

Motorola señala que el dispositivo incorpora funciones de inteligencia artificial para optimizar las fotografías, incluyendo un modo Retrato con IA y la función Night Vision para capturas nocturnas. Además, integra herramientas de Google Fotos como Magic Editor, Magic Eraser y Photo Unblur para la edición de imágenes.

Una de las novedades es la inclusión de Circle to Search, una función de Google que permite buscar información sobre cualquier elemento en pantalla simplemente rodeándolo con el dedo, sin necesidad de cambiar de aplicación. El equipo también ofrece acceso a Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google.

La pantalla del nuevo smartphone de Motorola es de 6,9 pulgadas.

Diseño y resistencia

El Motorola moto g06 presenta un acabado en cuero vegano disponible en colores seleccionados por Pantone: azul, verde y naranja, según la versión. La compañía destaca que este material repele el polvo y las huellas dactilares.

En términos de protección, el dispositivo cuenta con certificación IP64 contra salpicaduras y polvo, además de incorporar Corning Gorilla Glass 3 en su pantalla para mayor resistencia ante rayones y caídas leves.

Rendimiento y batería

El procesador elegido por Motorola es el MediaTek Helio G81 Extreme, que la marca describe como eficiente para el uso cotidiano. El equipo ofrece 4 GB de RAM física (y hasta 12 GB virtuales mediante la función RAM Boost, que permite agregar memoria virtual cuando se ejecutan múltiples aplicaciones simultáneamente).

La batería de 5.200 mAh es otro de los puntos destacados. Motorola afirma que mantiene el 80% de su capacidad incluso después de cinco años de uso con 1.000 ciclos de carga, lo que representa un argumento de durabilidad a largo plazo.

El nuevo moto g06 está disponible en una interesante variedad de colores.

Precio: cuánto cuesta el nuevo moto g06

El dispositivo ya está disponible en el mercado local con precios que arrancan en $ 199.999 para la versión de 64 GB y alcanzan los $ 249.999 en su configuración de 128 GB.

El moto g06 puede adquirirse en los canales oficiales de Motorola, incluyendo su tienda online, las Motorola Flagship Stores y Motorola Store, así como en los principales operadores y retailers del país. La compañía ofrece financiación en hasta seis cuotas sin interés y envío gratuito a través de su sitio web.

Con este lanzamiento, Motorola refuerza su familia moto g, que recientemente incorporó los modelos g56 y g86, posicionándose en un mercado donde los smartphones de gama media representan el mayor volumen de ventas en Argentina.