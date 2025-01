¿Sigue el efecto Trump? Qué factor clave podría incidir en el precio de Bitcoin en 2025

A comienzos de 2024, el precio de Bitcoin cotizaba cerca de los u$s 44.200. Sin embargo, luego de 365 días, la cotización de la criptomoneda de mayor relevancia para el ecosistema financiero cierra un año inmerso en el bull market.

Tras el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, el activo estrella protagonizó un envión alcista, el cual le permitió romper el techo de los u$s 100.000 y alcanzar un nuevo máximo histórico a principios de diciembre (u$s 108.268) -ahora retrocedió hacia los u$s 95.000-.

Es decir, en un año caracterizado por el rally , Bitcoin creció por encima del 120% y, de acuerdo a diferentes analistas del mercado, las proyecciones para el 2025 no se quedan atrás: son sumamente alentadoras.

No solo el 2024 fue brillante en términos nominales, sino también por el lanzamiento de los ETF - fondos cotizados en la bolsa que replican el precio de Bitcoin - y el cuarto halving, evento por el cual se redujo a la mitad la cantidad de recompensas que reciben los mineros por validar y agregar nuevos bloques a la cadena .

Qué va a pasar con el precio de Bitcoin en 2025

"Se esperan desarrollos en la regulación cripto del nuevo gobierno de EE.UU., lo que alentará una mayor participación en todo el mercado", anticipó Richard Teng, CEO de la plataforma Binance.

En primer lugar, el ecosistema financiero se mantiene expectante con la asunción de Trump, quien prometió en la campaña presidencial que convertiría al país en la capital mundial de Bitcoin. El triunfo del líder del Partido Republicano generó entusiasmo, pero el positivismo podría engrosarse cuando arribe a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.

Bitcoin cerró el 2024 apenas por debajo de los u$s 100.000, pero alcanzó un máximo prometedor

Justamente, el experto afirmó que podría desarrollarse una Reserva Estratégica de Bitcoin en Estados Unidos, lo que llevaría " a muchos otros países a hacer lo mismo". Además, en términos de adopción, la criptomoneda "podría crecer a nuevas alturas".

Sumado a ello, Matías Part, analista de Bitget, agregó en diálogo con El Cronista que "la reciente aprobación de la ley de mercados de criptoactivos (MiCA) en la Unión Europea (UE) es un paso importante hacia la regulación de las criptomonedas en la región".

Asimismo, aseguró que " la creciente adopción institucional, la regulación y la claridad en la legislación cripto, la creciente escasez de Bitcoin y el apoyo del presidente Trump podrían ser algunos de los factores que impulsen el aumento del precio de Bitcoin en 2025".

Por otro lado, desde el exchange Buenbit destacaron que el 2024 fue un año en donde " las tensiones geopolíticas y económicas globales contribuyeron a posicionar a las criptomonedas como refugios financieros en regiones con alta inflación o restricciones monetarias".

Incluso, proyectaron que "la posible reestructuración estadounidense -políticas en favor de Bitcoin- y una actitud más amigable hacia el sector cripto refuerzan las perspectivas optimistas para los próximos años".

A cuánto podría llegar la cotización de Bitcoin en 2025

En medio del auge de Bitcoin y justo cuando superó la línea de los u$s 100.000-, Ryan Lee, analista de Bitget, sostuvo a El Cronista que el mercado comienza a centrar su atención a nuevos niveles de resistencia y apunta "a objetivos de u$s 150.000 e, incluso, u$s 200.000".

De cara a 2025, el experto confirmó que "Bitcoin establecerá nuevos máximos históricos antes de que las altcoins vuelvan a captar atención y tracción".

El mercado fija su atención en los u$s 200.000, ¿el próximo nivel de resistencia de Bitcoin?

Más allá de los escenarios optimistas, Lee no descartó que -por momentos- el mercado cripto se vea inmerso en una "volatilidad inherente".