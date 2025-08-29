WhatsApp: la solución que no falla para liberar espacio de almacenamiento en el celular

El mensajero WhatsApp tiene funciones que pocos conocen pero que pueden facilitar la vida a sus usuarios. Una de ellas es la de liberar espacio en el celular, que puede ayudar a mejorar el rendimiento de tu dispositivo y a evitar que se llene la memoria.

A continuación, cómo recuperar memoria de almacenamiento del celular de forma fácil y rápida. Esto se realiza mediante configuraciones incluidas en el propio WhatsApp y en pocos pasos, por lo que no es necesario descargar aplicaciones externas.

WhatsApp: el truco para recuperar espacio en el celular

Los usuarios de WhatsApp reciben y envían muchos mensajes, fotos, vídeos, audios y documentos. Todo eso ocupa espacio en el almacenamiento del celular, y puede hacer que se vuelva más lento o que no se puedan guardar más cosas.

Por lo anterior, es clave que de vez en cuando se haga una limpieza de los archivos que ya no se necesitan o están repetidos. Para ese fin, WhatsApp tiene una función que te permite ver cuánto espacio ocupa cada chat y eliminar lo que se desee. A continuación, dómo hacerlo según el sistema operativo que tenga el teléfono.

Cuidado: los archivos de WhatsApp ocupan gran cantidad de espacio en el celular.

WhatsApp: cómo liberar espacio en iPhone con iOS

Quienes posean un teléfono móvil iPhone con sistema operativo iOS deben seguir los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp e ir a la sección de " Ajustes " o " Configuración ".

" o " ". Tocar en " Almacenamiento y datos " y luego en " Administrar almacenamiento ".

" y luego en " ". Allí se verá una lista de los chats ordenados por el espacio que ocupan. Se puede tocar en "Más de 5 MB" para ver los que tienen archivos más pesados, o seleccionar un chat en particular.

Tras seleccionar un chat, aparecerán dos opciones:

Seleccionar todos los elementos: si se quiere borrar todo lo que hay en ese chat, hay que elegir " Seleccionar todo " y, luego, en el ícono del tacho de basura.

" y, luego, en el ícono del tacho de basura. Eliminar elementos individuales: si se quiere borrar solo algunos archivos, hay que mantener presionado el que se quiera eliminar y luego se pueden seleccionar otros, si son varios. Después, se toca en el ícono del tacho de basura.

Liberar almacenamiento de WhatsApp en celulares Android

Los usuarios de WhatsApp en smartphones con sistema Android deben seguir los siguientes pasos para recuperar espacio de almacenamiento:

Abrir WhatsApp e ir a la sección de Chats .

. Tocar en el ícono de " Más opciones " (los tres puntos verticales) y luego en " Administrar almacenamiento ".

" (los tres puntos verticales) y luego en " ". Allí se verá una lista de los chats ordenados por el espacio que ocupan. Se puede tocar en "Más de 5 MB" para ver los que tienen archivos más pesados, o seleccionar un chat en particular.

Una vez que se elija un chat, habrá dos opciones:

Seleccionar todos los elementos: si se quieres borrar todo lo que hay en ese chat, tocar en " Seleccionar todo " y luego en el ícono del tacho de basura.

" y luego en el ícono del tacho de basura. Eliminar elementos individuales: si se quiere borrar solo algunos archivos, mantener apretado el que se quiera eliminar y luego seleccionar otros es necesario borrar varios a la vez. Después, tocar en el ícono del tacho de basura.

Así de fácil es liberar espacio en un celular con WhatsApp. Se trata de una app que consume mucho espacio, por lo que conviene tenerla bajo control y usar las herramientas disponibles.