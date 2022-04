Una empresa argentina trae tablets, celulares y más desde el exterior y no se paga envío: cómo funciona

Muchos argentinos quieren aprovechar las ofertas del exterior pero no saben cómo. Quienes quieren comprar en Amazon, Alíbaba, eBay y otros sitios internacionales no conocen muchas veces los pormenores en relación a tasas, impuestos, declaraciones y trámites.

Por eso, la mejor forma de hacerlo a través de empresas especializadas en la compra de artículos en el exterior, casi todas ellas nacidas por los fuertes controles que se impusieron tanto a la adquisición de divisa extranjera como a la importación de productos. Por eso mismo, el combo de "dólar barato" -en comparación con los otros valores del mercado- y cómodas cuotas es la oportunidad desde la Argentina para aprovechar las "súper-ofertas" del exterior.

Una de estas empresas es Aerobox, una empresa de courier que se dedica a traer al país cualquier producto de los sitios de venta internacionales, ya sea Amazon, eBay, Walmart u otros. No hay trámites de AFIP ni de Aduana, hay garantía de envío y hasta 12 cuotas con todos los medios de pago. Y ofrecen "importar a dólar oficial sin el 65%", por lo que llevaría el cambio a poco más de $ 100 por cada dólar estadounidense.

En esta plataforma, se pueden conseguir productos de marcas como Apple, Walmart, Lego, H&M, Nike, eBay, Amazon, Mattel, entre otras.

Las compras se centralizan en la oficina que la empresa tiene en Miami y desde allí se hace el envío a cualquier punto de la Argentina (respecto a esto, cabe destacar que la empresa tiene presencia comercial en ambos países, por lo que se reducen las posibles fricciones que puedan llegar a aparecer). La compañía cobra un fee por envío que varía según especie, peso, etcétera.

La empresa recientemente lanzó una campaña de promociones bajo el slogan "Nos volvimos locos" donde se ofrece la posibilidad de traer notebooks, celulares, zapatillas, tablets y smartwatches de manera gratuita, sin pagar el envío internacional.

Cuánto se ahorra

Esto quiere decir que, por caso, en una compra de US$ 100 en EE.UU. solo se pagarán los impuestos correspondientes y la logística, pero el envío será gratuita. Si se compra un producto del rubro calzado en US$ 100, solo se pagarán US$ 68 de impuestos y US$ 25 de logística o handling. Por lo que se ahorran US$ 52 de envío internacional. Estos dólares, además, se pagan a precio de importación : es decir, sin los impuestos del 65% de dólar solidario y adelanto de pago de Ganancias. Para pagar estos cargos, la empresa ofrece hasta 12 cuotas a través de Mercado Pago de las cuales 3 pueden ser sin interés .



Qué conviene comprar

La oferta incluye una gran cantidad de productos, no solo en el rubro de tecnología -uno de los más buscados- sino también en indumentaria.

