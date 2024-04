Tarjeta SUBE: con qué celulares se puede validar una carga

Cargar saldo en la tarjeta SUBE para viajar en trenes o colectivos puede ser una tarea complicada si no se frecuentan sitios que dispongan de puntos de carga públicos. Por otra parte, si bien existe la posibilidad de hacer una recarga con el celular, no todos los teléfonos permiten hacerlo, sino solo los que poseen una característica en particular.

El hecho es que para cargar saldo en la tarjeta SUBE, el smartphone debe contar con la tecnología NFC (Near Field Communication). Se trata de un tipo de conexión inalámbrica que no suele estar disponible en los celulares más económicos, por lo que es un factor importante a considerar a la hora de elegir un nuevo equipo.

Por ejemplo, por el lado de Samsung se puede encontrar NFC en equipos como los Galaxy A15 (alrededor de $ 325.000), Galaxy A23 5G ($ 399.999) y superiores. El precio de estos equipos supera hoy los $ 300.000.

En cuanto a Motorola, si se revisa la tienda oficial de la marca, se encuentra la característica NFC en teléfonos celulares Moto G54 ($ 459.999), Moto G84 ($ 549.999) y superiores. No obstante, en otros sitios se pueden conseguir modelos anteriores con NFC que son más accesibles, como el Moto G42 (alrededor de $ 350.000) o el Moto G51 ($ 290.000).

SUBE: cómo cargar la tarjeta con el celular

El innovador sistema de recarga de saldo de la SUBE promete reducir el tiempo de carga a solo 60 segundos, simplificando el proceso para los usuarios.

El método utiliza la tecnología NFC presente en algunos smartphones. Para realizar la carga, el usuario solo debe:



Descargar la aplicación oficial de SUBE en su celular.

Activar la función NFC en su dispositivo.

Acercar la tarjeta SUBE al teléfono durante unos segundos.

Seleccionar el monto a cargar y confirmar la operación.

Los principales beneficios de este método de carga son la rapidez y la seguridad, dado que se evitan largas filas en los puntos de carga tradicionales y se utiliza tecnología segura para proteger los datos del usuario.

Basta de problemas con la SUBE. Se puede cargar saldo con celulares NFC.

Cargar la SUBE con el celular: qué es la tecnología NFC

Como se señaló más arriba, las siglas NFC vienen de Near Field Communication. En su traducción al español es comunicación de campo cercano, lo cual ya nos da una pista más que imporante de lo que lo que es y lo que implica en nuestros dispositivos.

El NFC es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia creada para el intercambio de datos dos dispositivos cercanos. Su radio de acción es de máximo 15 centímetros, con lo que ambos dispositivos tienen que estar muy próximos.

La comunicación NFC se realiza mediante inducción al crear un campo magnético a través de las antenas en espiral de dos dispositivos cercanos. El NFC soporta dos protocolos:

Activo: ambos dispositivos generan su propio campo electromagnético para transmitir sus datos. Este es el caso de dispositivo a dispositivo.

ambos dispositivos generan su propio campo electromagnético para transmitir sus datos. Este es el caso de dispositivo a dispositivo. Pasivo: solo un dispositivo genera el campo electromagnético y el otro se aprovecha de la energía para transferir los datos. Este es el caso de dispositivo a etiqueta o tarjeta.

Los celulares actuales con tecnología NFC permiten recargar la tarjeta SUBE rápidamente.

El protocolo NFC puede transmitir datos a las velocidades de 106, 212, 424 u 848 Kbit/s, que como vemos el NFC su velocidad es muy lenta, con lo que esta tecnología solo se usa prácticamente la identificación y validación de personas y dispositivos. Para compartir datos de gran tamaño se usa el Wi-Fi Direct y Bluetooth.

¿Cómo saber si mi celular tiene NFC?

Para conocer si un teléfono móvil posee la tecnología NFC conviene revisar las especificaciones oficiales de cada equipo en la página web del fabricante.

Otra manera es utilizar una aplicación que permita verificar si la función se encuentra presente. Un ejemplo para celulares Android es la app NFC Check.