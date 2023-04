Si te llega este mensaje de WhatsApp, no contestes: así roban tu cuenta bancaria sin que te des cuenta

La seguridad es un pilar fundamental en las políticas de WhatsApp, de modo que la aplicación constantemente busca reforzar sus sistemas de verificación y la encriptación de las conversaciones.

A pesar de los intentos, la red de mensajería preferida a nivel mundial aún no logra combatir los robos de identidad, que sólo ven una tendencia alcista y que atentan contra las cuentas bancarias de la víctima y sus contactos.

Ahora, el famoso cantante colombiano Checo Acosta hizo luz sobre estos sucesos y reveló una nueva estrategia fraudulenta que le costó su cuenta personal de WhatsApp. A continuación, todos los detalles.

WhatsApp: cómo es la nueva estafa

A través de su cuenta personal en Instagram, el artista colombiano decidió alertar a sus seguidores sobre una nueva modalidad de estafa cibernética en la que cayó parcialmente.

Esta se originó en WhatsApp, donde el hijo del también músico Alci Acosta recibió un mensaje en su línea personal que decía ser del servicio de soporte técnico de la aplicación de Meta.

El estafador le preguntó a Acosta si podía aceptar que se accediera a su cuenta por medio de otro teléfono móvil. "Mi error fue hundir ‘no'. Ese es un error, hay que eliminar el mensaje", afirmó el cantante.

Al responder el escrito, el victimario logró infectar el dispositivo del hombre y robarle su cuenta personal. Esto supuso un riesgo para los contactos de Acosta, quienes instantáneamente recibieron mensajes haciéndose pasar por él y solicitando dinero.

"No me estafaron, pero sí me robaron mi número de WhatsApp con otro móvil. Estuve una semana sin la plataforma porque se bloquea", señaló la víctima. Con la ayuda de las autoridades, logró rastrear al delincuente, quien apagó el celular para evitar ser descubierto.