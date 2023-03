Se cayeron las transferencias de MercadoPago, Ualá y los homebanking: ¿qué pasó y cuándo vuelven a la normalidad?

Desde el lunes por la tarde, varios usuarios no pueden realizar transferencias a billeteras virtuales como Mercado Pago y Ualá, ni tampoco ingresar a su cuenta de Home Banking.

En consecuencia, las redes sociales se inundaron de cientos de críticas por parte de los clientes, quienes hasta el día de hoy siguen reportando fallas en los sistemas financieros.

"No me llegan las transferencias bancarias a mi cuenta de @mercadopago hace de ayer!!!! A alguien más le está pasando lo mismo??", escribió una usuaria en Twitter, a lo que otros perfiles se sumaron e incluso señalaron que no recibieron respuesta a pesar de su reclamo.

Qué pasó con Mercado Pago, Ualá y los homebanking

Según publicó Mercado Pago en su cuenta oficial de Twitter, los inconvenientes en las transferencias son producto de " intermitencias en el sistema de pagos que administra COELSA, la cámara compensadora que procesa las transferencias entre bancos y billeteras digitales".

En este sentido, los reclamos no sólo incumben a instituciones como Banco de la Pampa, Banco de la Nación Argentina y Banco de la Provincia de Buenos Aires, sino que también alcanzaron a bancos digitales como Brubank y monederos cripto como Lemon Cash.

Por otro lado, si bien la mayoría de los reclamos parten desde este lunes, hubo algunos usuarios de Ualá que manifestaron su enojo a partir del viernes.

Problemas con Mercado Pago, Ualá y bancos: cuándo vuelven a la normalidad

Respecto a las intermitencias que sufrió el sistema, COELSA comunicó que las operatorias ya están completamente normalizadas. "En efecto, ayer se realizó un servicio de mantenimiento, que había sido informado semanas antes al Banco Central, y eso fue lo que produjo las intermitencias en las transferencias", explicaron fuentes de la compañía a El Cronista.

De todos modos, todavía hay usuarios que realizan descargos por las redes. Empresas como Mercado Pago responden con un link de contacto para solicitar la devolución o anulación de las transferencias: https://t.co/AhOZNArovl.