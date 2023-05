Por qué millones de personas se están quedando sin trabajo en las mejores empresas

Los despidos impulsados por gigantes tecnológicos como Meta, Amazon y Microsoft desde enero del 2023 ya superaron el total de recortes de todo el año pasado.

Si bien no existe un sólo motivo por el cual las firmas del sector IT propulsaron una oleada de despidos, una ex empleada de Uber compartió una reflexión que hace eco en mundo empresarial y que revela las prioridades de algunas compañías.

Se trata de Maddy Nguyen, ahora cofundadora y directora ejecutiva de la firma de software de reclutamiento Talentdrop y quien recientemente habló sobre la 'supremacía de los accionistas' en una entrevista para el medio Al Jazeera. ¿Qué es esto y qué relación tiene con los recortes? A continuación, todos los detalles.

¿Qué es la supremacía de los accionistas?

El concepto de 'supremacía de los accionistas' (también conocido como teoría de Friedman) alude a que los ejecutivos de las grandes empresas toman decisiones para maximizar las ganancias de los inversores sobre casi todos los demás involucrados: los trabajadores, los consumidores y el producto en sí.

Nguyen ejemplificó con el caso de su ex empresa, que se enfocó en pensar nuevos proyectos a pesar de ya contar con uno que era revolucionario en sí mismo; todo para satisfacer las demandas de los accionistas.

"Se hablaba de productos como Uber Chopper y Uber Submarine. En cierto punto, eso suena una locura", señaló la fundadora de Talentdrop y agregó: "Este es un negocio disruptivo en su producto principal y está generando todo el dinero. Luego, todo el dinero se destina a la investigación y el desarrollo de ideas locas porque tienen que hacerlo para los inversores. No tiene sentido".

Según Nguyen, las corporaciones son legalmente responsables ante sus accionistas de tomar las mejores decisiones financieras; esto se traduce en maximizar las ganancias de los accionistas, incluso cuando eso significa desarrollar productos que dejan a la propia gente de una empresa confundida y vulnerable a los recortes de empleo.

Durante el primer trimestre del 2022, las acciones de Uber disminuyeron aproximadamente un 42 %. Meses después, la proveedora del servicio de movilidad despidió a 6.700 empleados.

En enero, el director ejecutivo Dara Khosrowshahi dijo que no habría más despidos en toda la empresa. Menos de una semana después, la compañía de transporte compartido anunció que recortaría la fuerza laboral de su división Uber Freight en un 3%.

Desde entonces, el precio de sus acciones aumentó en más del 50% y dejó un claro mensaje para el resto de los gigantes tecnológicos: los recortes en la plantilla laboral puede ser útil para las acciones.