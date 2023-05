El CEDEAR más polémico que compran los argentinos: ¿Muere o explota?

Los CEDEARs o Certificados de Depósito Argentino representan una alternativa de inversión interesante para aquellos locales que buscan beneficiarse de los rendimientos de las empresas más importantes del mundo como Microsoft, Google y Meta.

A diferencia del 2022, los gigantes tecnológicos y aspirantes de la inteligencia artificial parecen dominar las ganancias en Wall Street, por lo que los CEDEARs de estas empresas cobraron especial interés.

Sin embargo, las acciones de Cisco, la fabricante de dispositivos para redes locales y externas, se presentan como una excepción al caso y causan dudas entre los expertos. A continuación, todos los detalles.

Lo usan todos pero te puede costar tu cuenta de homebanking: ¿Cómo me protejo?



S&P 500: a cuánto abre uno de los principales índices de Wall Street hoy jueves 18 de mayo



El CEDEAR más polémico: ¿Conviene invertir en Cisco?

Mientras que el índice Nasdaq 100 se revalorizó un 22% desde principios del año, las acciones de Cisco, ajustadas por dividendos, cotizan al mismo nivel.

Al respecto, los analistas de Wall Street comentaron que este comportamiento se debe a que la firma no sabe qué camino tomar.

Siddharth Singhai, fundador y director de inversiones en Ironhold Capital, señaló: "Cisco está en ese espacio intermedio, no crece lo suficientemente rápido como para ser atractivo como nombre de crecimiento, y no es tan barato como para que realmente me guste como una acción de valor".

Asimismo, el ejecutivo destacó que el problema no se basa tanto en la tasa de crecimiento actual, sino en la desaceleración futura que esperan los analistas e inversores.