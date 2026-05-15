El panorama corporativo en Colombia continúa registrando movimientos drásticos que transforman los mercados financieros y el empleo. La revelación de los estados financieros del primer trimestre y las alertas sindicales han puesto en el ojo del huracán al Grupo Nutresa, la compañía de alimentos procesados más grande y tradicional del país. La situación cobra relevancia debido a que se produce en pleno desarrollo de la nueva administración del holding alimentario. Tras una histórica y prolongada batalla empresarial en la Bolsa de Valores de Colombia, el magnate Jaime Gilinski tomó el control del 84,5% de las acciones de Grupo Nutresa. A partir de ese momento, la dirección de la compañía puso en marcha una estrategia enfocada en la eficiencia de costos, la reconfiguración logística y la reducción de gastos operativos. Sin embargo, los resultados contables más recientes demuestran que las políticas de austeridad interna no habrían sido suficientes para contener las presiones macroeconómicas globales. De acuerdo con los estados financieros consolidados oficiales divulgados por medios especializados como el diario El Colombiano y Valora Analitik, Grupo Nutresa cerró el primer trimestre del año con una pérdida neta atribuible a los controladores de $15.336 millones de pesos. Este balance en rojo contrastó de inmediato con el desempeño comercial de la firma, la cual demostró una sólida resiliencia en el mercado al consolidar ingresos operacionales por $5,2 billones de pesos, lo que representó un crecimiento en ventas del 6,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El reporte contable de la empresa explica que este déficit financiero no se debió a una caída en el consumo de sus productos, sino al impacto de variables externas insostenibles. Los dos factores determinantes en la pérdida de $15.336 millones de pesos fueron: La ola de desvinculaciones que afectó al holding de alimentos ocurrió a mediados de 2025, inmediatamente después de que el Grupo Gilinski tomara el control mayoritario del 84,5% de las acciones de la compañía. Con el objetivo de implementar un plan de eficiencia corporativa, optimización de costos y reducción de gastos operativos, la nueva administración decidió cerrar de manera definitiva centros de producción históricos como: Rica Rondo en Caloto (Cauca), la fábrica de Tropical Coffee en Santa Marta y el centro de investigación médica Vidarium, además de recortes simultáneos en las sedes de Noel y Zenú. Las cifras provienen de las denuncias consolidadas por organizaciones sindicales de base, lideradas por Sintra Alimenticia Medellín, y de informes de la Escuela Nacional Sindical (ENS) replicados por la prensa de negocios. Los representantes de los trabajadores aseguran que, para evitar los procesos formales de despido colectivo ante el Ministerio del Trabajo, la empresa recurrió a la figura legal de “Planes de Retiro Voluntario” y “Mutuos Acuerdos” remunerados.